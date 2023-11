"Je déteste Rocky" : cette critique qui a tout changé pour Sylvester Stallone

Sylvester Stallone n'aurait pas eu la même carrière sans le succès de "Rocky". Un succès qu'il doit en partie à une amie qui n'appréciait pas le personnage dans une première version du scénario.

Rocky : le déclic pour Sylvester Stallone

Sorti en 1977, Rocky est le film qui a révélé Sylvester Stallone, et lui a permis de relancer sa carrière à un moment où il songeait à tout plaquer. Un film dont l'acteur a lui-même signé le scénario, mais qu'il aurait pu ne pas porter. En effet, les producteurs ne voulaient d'abord pas prendre cet inconnu pour le rôle principal, mais plutôt une star de l'époque comme Robert Redford ou Burt Reynolds. Stallone n'a heureusement pas lâché, mais a accepté de baisser son salaire et que le budget soit réduit pour s'assurer d'avoir le premier rôle. Un choix payant puisque le film a engrangé à sa sortie plus de 117 millions de dollars de recettes, pour un budget d'à peine 1 million, avant de remporter trois Oscars dont celui du meilleur film.

Rocky ©United Artists

Depuis, on peut difficilement dissocier Sylvester Stallone de Rocky. Et ce succès, on ne le doit pas qu'à l'acteur. En effet, outre les concessions financières, le comédien et scénariste a dû revoir son script avant de se lancer. Car sans les remarques d'une amie, Stallone aurait proposé un film différent, probablement moins attirant avec un personnage moins sympathique.

Un personnage d'abord trop cruel

C'est ce que Sylvester Stallone raconte dans le documentaire Netflix Sly, dans lequel il évoque son enfance, sa famille ou encore son rapport au cinéma comme moyen de s'évader, avant d'obtenir ses premiers petits rôles. Au sein de ce portrait large de l'acteur, une partie est logiquement consacrée à la production de Rocky. Stallone y raconte alors comment une amie à lui, qui tapait son scénario à la machine, lui a fait changer le caractère du héros et est même à l'origine du personnage d'Adrian, joué par Talia Shire.

J'ai écrit quelque chose en m'inspirant de Mean Streets. Je voulais jouer un agent de recouvrement. Ce genre de truc. (...) Ça prend forme. Ça marche. Mais Rocky possède une certaine brutalité. À l'époque, mon amie qui tapait le scénario, s'est mise à pleurer. Elle me dit : "Je déteste Rocky. Il est cruel. Il tabasse les gens." J'ai dit : "Et s'il n'allait pas jusqu'au bout ? Il peut, mais il ne le fait pas." Ce serait bien. J'ai dit : "Et s'il avait une copine ?". Oui, c'est sympa. Alors j'ai réécrit.

Avec ce changement, Sylvester Stallone a fait de Rocky "un mec banal". Et c'est justement ce qui plait. Sa simplicité, qui permet à la classe moyenne de s'identifier. De plus, que serait Rocky sans Adrian ? On n'aurait en tout cas pas eu le même final où le héros hurle le nom de sa compagne.

