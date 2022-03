Rocky IV : Dolph Lundgren revient sur l'hospitalisation de Stallone

En 1985, Sylvester Stallone revient une nouvelle fois dans la peau du boxeur Rocky Balboa pour "Rocky IV". Alors qu'il est lui-même à la réalisation de ce nouvel opus, ce quatrième film a failli lui coûter la vie, durant le tournage du combat final. Un accident impressionnant, sur lequel est récemment revenu son partenaire et adversaire dans le film : Dolph Lundgren.

Rocky IV : le director's cut bientôt au cinéma

Le 22 janvier 1986 sort dans les salles françaises le quatrième volet de la saga Rocky. Sylvester Stallone est de retour dans le short du célèbre boxeur. Il revient même une nouvelle fois derrière la caméra pour mettre en scène ce Rocky IV. Un double statut qu'il avait déjà expérimenté dans les deux précédents volets de la licence. Rocky IV permet d'introduire un tout nouvel adversaire à Balboa : Ivan Drago. Incarné par le comédien Dolph Lundgren, il demeure peut-être encore aujourd'hui l’adversaire le plus culte de notre cher boxeur. Cet antagoniste est même revenu dans Creed II.

Rocky Balboa (Sylvester Stallone) - Rocky IV ©United Artists

Si Rocky IV a rapporté plus de 300 millions de dollars de recettes au box-office à l'époque de sa sortie, Sylvester Stallone n'est pas réellement satisfait de son œuvre. C'est pour cette raison que, dernièrement, Sly a décidé d'offrir à ses fans un tout nouveau montage de Rocky IV intitulé Rocky IV : Rocky vs Drago. Une version plus moderne, qui contient également 40 minutes d'images supplémentaires. Une nouvelle version déjà sortie aux États-Unis, et qui débarque le 16 mars prochain dans nos salles obscures.

Un coup presque fatal porté à Stallone

Rocky IV est également célèbre pour le terrible accident de Sylvester Stallone survenu pendant le tournage du film. Une histoire que le comédien a souvent racontée sur les plateaux de télé. En effet, lors d'une de leurs confrontations sur le ring, un coup mal placé de Dolph Lundgren a envoyé Sylvester Stallone à l'hôpital. Stallone a failli succomber à ses blessures mais a quand même décidé de conserver la séquence dans son film.

Je me suis vraiment blessé pendant le combat et j'ai dû être transporté par avion en soins intensifs vers la Californie depuis le Canada. Lundgren m'a pulvérisé. Je ne l'ai pas ressenti sur le moment mais, plus tard dans la nuit, mon cœur a commencé à gonfler. Ma tension artérielle est montée à 260 et tout le monde pensait que j'allais mourir. Ce dont je me souviens ensuite, c'est que je suis sur ce vol à basse altitude vers les urgences, et je reste quatre jours en soins intensifs, entouré de nonnes.

Rocky IV ©United Artists

L'accident vu par Dolph Lundgren

Récemment, Dolph Lundgren a apporté sa version des faits. Lors d'un entretien avec Men's Health, il est revenu sur ce triste accident et sur la manière dont il a vécu la chose. L'acteur ne semble pas ressentir spécialement de regrets concernant cet aléa.

Eh bien, nous avons tous les deux été touchés. C'est Rocky IV en 1985, il n'y a pas de CGI. Tout doit se passer à l'écran, devant la caméra. Nous avons donc tous les deux été touchés. Nous avons tourné pendant deux semaines ce dernier combat, à Vancouver. Quand je reviens à Los Angeles, le producteur m'appelle et dit : "Hey Dolph, tu as quelques semaines de congé". "Génial. Que se passe-t-il?". Il me dit : "Oh, Sly est à l'hôpital". Puis j'ai entendu qu'on m'avait blâmé pour ça. Au début je pensais que c'était une sorte d'arnaque à l'assurance ou quelque chose comme ça. Après, c'est vrai que je l'ai frappé... Et à cette époque, j'étais plutôt en forme.

Sly serait sûrement en profond désaccord avec cette blague sur l'arnaque à l’assurance. De toute évidence, aucun des deux acteurs n'a cherché à blesser l'autre, mais la taille et la force de Lundgren sont venues à bout de Stallone sur le ring. Et même si cet accrochage a failli tourner au drame, il a surtout donné l'une des plus belles séquences de combat de l'époque.