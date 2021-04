Rocky IV : Sylvester Stallone a terminé le montage de son director's cut

Sylvester Stallone aime toujours autant son personnage de Rocky Balboa. Bonne nouvelle pour les fans, il vient d'apporter la touche finale au nouveau montage du quatrième opus de la saga culte.

Rocky IV : la mort d'Apollo Creed

En 1986, Sylvester Stallone, après avoir mis en scène Rocky II et Rocky III est de retour derrière la caméra pour réaliser Rocky IV. Un opus culte puisqu'il présente la mort d'un personnage emblématique : Apollo Creed. Cet ancien adversaire de Rocky, devenu son meilleur ami, et incarné par Carl Weathers, trouve la mort sous les coups d'Ivan Drago. Ce dernier, interprété par Dolph Lundgren, est d'ailleurs revenu il y a peu au centre de l'intrigue de Creed II. Forcément, après le décès de son ami, Rocky Balboa va chercher à le venger sur le ring.

Rocky IV ©United Artists

Rocky IV demeure l'un des épisodes les plus populaires de la franchise, notamment pour son intrigue et ses prises de risques. Et puis la présence de Dolph Lundgren demeure culte. Côté box-office, le long-métrage a rapporté plus de 300 millions de dollars.

Sylvester Stallone a réalisé son director's cut

Au cours de ces derniers mois, Sylvester Stallone a partagé diverses idées et mises à jour sur sa coupe de Rocky IV. Y compris des images supplémentaires de la confrontation entre Apollo et Drago. De même, le cinéaste a préféré retirer le robot Paulie de sa nouvelle version. Récemment, Sylvester Stallone a révélé avoir terminé son nouveau montage de Rocky IV.

Dans une nouvelle publication Instagram, le comédien/réalisateur a partagé une vidéo avec la légende : « Dernier jour pour finir Rocky 4 !!! Préparez-vous à la bagarre !!! ». Dans la vidéo, Sly enlève son masque pour parler face à la caméra. Très rapidement il montre une image tirée du film, qui met en scène le combat entre Rocky et Clubber Lang. Stallone dit ensuite qu'ils retravaillent « les coups de poing et le son ». La star d'action explique également qu'il ne s'agit pas de « faire » un film mais bien de le « refaire ».

C'est une annonce assez excitante pour les fans de la saga, et il est probable que cette nouvelle version de Rocky IV soit bientôt disponible.