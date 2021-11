Rocky IV : Sylvester Stallone revient sur l'accident qui lui a fait frôler la mort

Tandis que la director's cut de « Rocky IV » vient de sortir aux USA, le long-métrage est accompagné d'un documentaire centré sur les coulisses du film. L'occasion pour Sylvester Stallone de revenir sur l'accident qui a failli lui coûter la mort !

Rocky vs Drago : la director's cut est enfin disponible

En 1986, Sylvester Stallone met en scène Rocky IV, l'un des opus cultes de la saga. Dans cet épisode, plus sombre que les précédents, Apollo Creed se fait assassiner sur le ring par le boxeur russe Ivan Drago. Rocky va alors décider de sortir de sa retraite pour venger la mort de son ami. Sans être l'opus le plus réussi de la saga, Rocky IV est une proposition profondément sombre, qui a rapporté plus de 300 millions de dollars de recettes au box-office.

Rocky vs Drago : The Ultimate Director's Cut ©United Artists

Dernièrement, Sylvester Stallone a décidé d'offrir à ses fans une nouvelle version de ce film. Le cinéaste a donc mis en scène une director's cut de Rocky IV intitulée Rocky vs Drago : la director's cut. Une version plus moderne, qui utilise la technologie actuelle pour restaurer l’œuvre de 1986. Le film contient également 40 minutes d'images supplémentaires. Cette nouvelle version est sortie aux États-Unis il y a quelques jours mais n'a pas encore de date de sortie en France...

Sylvester Stallone revient une nouvelle fois sur son accident

Pour accompagner la sortie de Rocky vs Drago : la director's cut, un documentaire sur les coulisses du film a également vu le jour. L'occasion de se replonger dans l'envers du décor de ce film culte et notamment la confrontation entre Sylvester Stallone et Dolph Lundgren qui a failli tourner au drame. En effet, l'une de leur confrontation dans le film a viré de manière dramatique. Alors que les deux comédiens s'affrontent sur le ring, un coup mal placé de Dolph Lundgren emmène Sly tout droit à l’hôpital. Stallone a failli mourir de ses blessures. Il a quand même décidé de conserver la séquence en question dans le film.

Rocky IV ©United Artists

Dans le documentaire, Sylvester Stallone explique qu'il a été transporté par avion aux soins intensifs du Canada à la Californie. Le comédien s'est retrouvé à l'hôpital pendant quatre jours de suite avant de retourner sur le plateau :

La première chose que nous avons tournée était mon entrée, l'entrée de Lundgren et les présentations. Puis je me suis vraiment blessé pendant le combat et j'ai dû être transporté par avion en soins intensifs vers la Californie depuis le Canada. Lundgren m'a pulvérisé. Et je ne l'ai pas ressenti sur le moment, mais plus tard dans la nuit, mon cœur a commencé à gonfler. Ma tension artérielle est montée à 260 et j'étais sur le point de parler aux anges. Puis je me réveille sur ce vol d'urgence à basse altitude. Puis je me réveille une nouvelle fois en soins intensifs entouré d'infirmières. Après tout ça j'ai pu revenir en arrière et finir le combat.

Cette histoire est d'ailleurs assez connue. Mais Sylvester Stallone a profité de la sortie de Rocky vs Drago : la director's cut pour revenir une nouvelle fois dessus. En même temps, les films de boxe ne sont pas toujours très sécuritaires pour les comédiens. Et Sylvester Stallone l'a payé cher. Pour les fans de Rocky, on vous met le lien du fameux documentaire ici :