Rocky IV : une date de sortie pour le director's cut de Sylvester Stallone

"Rocky IV" va bientôt ressortir dans une version remaniée par Sylvester Stallone. Et le héros de la saga annonce de gros changements par rapport à l'original. Le résultat sera à découvrir aux alentours du 27 novembre.

Rocky IV voit rouge

Rocky IV est un film réalisé par Sylvester Stallone en 1985. On y retrouve le célèbre boxeur Rocky Balboa dans ses aventures sur le ring. Cette fois-ci, il doit venger son ami Appolo Creed (Carl Weathers) à qui un adversaire russe a réglé son compte. Du nom d'Ivan Drago (Dolph Lundgren), il est grand, imposant, plus large que l'écran et semble absolument imbattable. Mais cet adjectif n'existe pas dans le vocabulaire de l'Américain, déterminé à faire ce qu'il faudra pour vaincre la montagne russe.

Au casting, nous retrouvons également Brigitte Nielsen, Burt Young et Talia Shire. A sa sortie, le film est un carton. Produit pour 28 millions de dollars, il en rapporte plus de 300 millions dans le monde. Si le film a fait parler de lui à l'époque, c'est autant pour ses qualités que pour son message pro-américain. On y retrouve en effet tous les relents de la guerre froide chers au pays sous l’ère Reagan. Le gentil américain doit battre le méchant russe communiste. Le message n'est pas subtilement caché et le drapeau aux 50 étoiles de sortie dans plusieurs scènes pour une raison X ou Y. Le film va toutefois avoir droit à une nouvelle vie pour ses 35 ans.

Robot Rock(Y)

C'est en effet ce qu'a confirmé la semaine dernière l'acteur/réalisateur sur son compte Twitter. Il avait déjà glissé quelques indices sur le fait que quelque chose se tramait sans toutefois en révéler la teneur. C'est aujourd'hui chose faite avec l'officialisation de la sortie d'un director's cut de Sylvester Stallone pour souffler ses 35 bougies à la date du 27 novembre.

En légende de la photo, Sylvester Stallone annonce la bonne nouvelle. Sur l'avancement du projet, il confie que, jusque-là, le résultat est très bon et émouvant. Il n'oublie pas de remercier au passage ses producteurs de chez MGM.

Répondant à la curiosité des fans, l'acteur donne une information qui va autant plaire qu'énerver ses fans. Il va en effet couper toutes les scènes mettant en scène le robot SICO. Mais si, rappelez-vous. Rocky en fait cadeau à Polly, son entraîneur. Son but premier est de lui tenir compagnie. Si le propriétaire n'est pas très enthousiaste au départ, les choses sont bien différentes plus tard dans le film. Rappel en images :

Une présence qui a du cœur

L'apparition du robot SICO dans le film partait pourtant d'une belle intention de sa part. Le concepteur de la machine, Robert Doornick, a en effet expliqué, en 2016, que Stallone lui-même l'avait approché dans les années 80 pour le questionner sur le robot. Père d'un enfant autiste, l'acteur souhaitait qu'on lui prête le robot pour voir s'il pouvait aider l'enfant dans son quotidien. L'expérience fut très positive, et, pour remercier la compagnie qui le commercialisait, l'acteur décida de faire apparaître SICO dans le film. Une faveur qui va donc prendre bientôt fin, probablement pour le meilleur concernant la cohérence du scénario.

Il faut rappeler que le montage du film proposé initialement par Stallone durait 150 minutes. Il avait néanmoins été forcé de le réduire à 88 minutes. Il faut donc croire qu'il y a dans les placards du réalisateur des kilomètres de bobines d'images inédites que nous avons tous très envie de découvrir.