Rocky : Sylvester Stallone fustige le spin-off "Drago" et s'en prend à Dolph Lundgren

Les relations continuent de se dégrader entre Sylvester Stallone et Irwin Winkler. Sur Instagram, l'acteur a fait savoir qu'il n'a pas été informé de l'existence du spin-off "Drago", s'en prenant au producteur historique de la saga "Rocky" mais aussi à Dolph Lundgren.

Drago : un nouveau spin-off pour la saga Rocky

En 2015, près de dix ans après la dernière apparition du boxeur de Philadelphie au cinéma, la franchise développée par Sylvester Stallone est relancée avec Creed : L'Héritage de Rocky Balboa. Depuis, Adonis Creed (Michael B. Jordan) a fait son retour dans Creed II, toujours aux côtés de son mentor Rocky. Ce dernier ne sera en revanche pas présent dans le troisième volet de cette nouvelle saga centrée sur le fils d'Apollo, ayant clairement fait comprendre qu'il passait le flambeau à la fin du deuxième opus.

Creed II ©MGM

Contrairement à Sylvester Stallone, les producteurs ne comptent pas s'arrêter là puisqu'ils développent désormais un spin-off intitulé Drago, écrit par le scénariste Robert Lawton. Un projet dans lequel pourraient apparaître Ivan Drago (Dolph Lundgren), vu pour la première fois dans Rocky IV, ainsi que son fils Viktor (Florian Munteanu). Sur Instagram, Sly a fait savoir qu'il n'a pas été consulté pour ce spin-off, dont il aurait apparemment découvert l'existence lors de l'annonce officielle.

Le coup de gueule de Sylvester Stallone

Quelques jours après avoir réclamé des droits à Irwin Winkler, le créateur et interprète de Rocky Balboa s'en est une nouvelle fois pris au producteur historique de la franchise. En partageant une capture d'écran de l'annonce, Sylvester Stallone a écrit :

Encore un crève-coeur. Je viens juste de l'apprendre. Une fois de plus, Irwin Winkler, ce pathétique producteur de 94 ans et ses enfants stupides et charognards Charles et David sont en train de ronger la carcasse d'un autre merveilleux personnage que j'ai créé sans même me le dire. Je m'excuse auprès des fans, je n'ai jamais voulu que les personnages de Rocky soient exploités par ces parasites.

L'acteur, scénariste et réalisateur a ensuite adressé un message à Dolph Lundgren. Le comédien, avec lequel il a collaboré à plusieurs reprises, ne l'aurait pas non plus informé du développement de Drago :

Je n'avais autrefois que du respect pour Dolph mais il ne m'a jamais raconté ce qui se passait dans mon dos avec le personnage que j'avais créé pour lui ! Les vrais amis sont plus précieux que l'or.

Au de ces propos, Sylvester Stallone ne devrait donc pas participer à ce spin-off.