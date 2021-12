Rogue : c'est quoi ce survival avec Megan Fox ?

Portée par une certaine hype il y a plus de 10 ans, Megan Fox a perdu de sa superbe, en passant même au second plan. On la retrouve dans "Rogue", un survival situé en Afrique où l'actrice se retrouve aux prises avec une lionne redoutable.

Rogue : de quoi ça parle ?

Megan Fox contre une lionne. On pourrait résumer le scénario de Rogue à ces simples mots, s'il le fait. L’intrigue prend place en pleine Afrique de l’Est, où une équipe de mercenaires menée par Samantha O’Hara est envoyée afin de sauver la vie de la fille d’un gouverneur. Ils ont à faire à un terrible seigneur de guerre qui terrorise la région. L’escouade peine à se débarrasser de l’opposition qui se dresse face à elle. En pleine fuite, les survivants font le choix de se planquer dans une ferme à l’abandon. Or, ils ne se doutent pas qu’une menace encore plus impitoyable les attend : une lionne. La bestiole, précédemment capturée par des braconniers, souhaiterait ardemment leur faire la peau. En pleine nature, Samantha et le restant de ses hommes vont devoir tout mettre en oeuvre pour ne pas finir en goûter.

Rogue ©Lionsgate

Un survival en pleine savane

Rogue est la dernière réalisation de M.J. Bassett, qui revient donc au survival, une quinzaine d’années après Wilderness, son meilleur film à ce jour - ou son plus potable, si on veut forcer le trait. Il faut dire que l’intéressé affiche quelques lignes gênantes sur son CV avec le ridicule Solomon Kane et Silent Hill : Revelation 3D, la suite de ce qui reste à ce jour l’adaptation la plus réussie d’un jeu vidéo au cinéma.

Personne n’est dupe sur les limites du metteur en scène. Un simple survival violent et sans concession serait déjà une bonne chose, puisqu’il a déjà travaillé dans ce sens avec le brutal Wilderness. Les récits de survie dans la savane sont suffisamment rares pour qu’on soit pris d’un élan de curiosité à l’encontre de celui-ci. D’autant plus qu’il s’appuie sur Megan Fox en tête d’affiche, un ancien espoir d'Hollywood dans les années 2000. On comprend bien que l'idée est de mettre une "lionne" face à un vrai animal. Pas de quoi révolutionner le genre et on s'en doute un peu car le long-métrage a été cantonné à une sortie confidentielle directement en vidéo par chez nous. On vous laisse avec la bande-annonce ci-dessous :