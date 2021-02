Rogue One : découvrez un aperçu d'une scène coupée avec Dark Vador

"Rogue One" est un spin-off globalement apprécié par les fans. Il aura permis de revoir le mythique Dark Vador en action. Ce grand méchant aurait pu être un peu plus présent dans le montage. La preuve avec un très beau plan tiré d'une scène coupée !

Un spin-off réussi sur l'avant-Un nouvel espoir

En parallèle de la dernière trilogie, Disney a aussi voulu exploiter la marque créée par George Lucas avec des films rassemblés sous la bannière A Star Wars Story. Deux titres ont vu le jour : Rogue One et Solo. La déception engendrée par ce dernier a ensuite forcé le studio à stopper la création des spin-offs pour le cinéma. En revanche, pour le premier, on ne peut pas vraiment parler de ratage. Le film de Gareth Edwards avait des excellentes idées au programme.

L'histoire se passe avant Un nouvel espoir et revient sur une mission suicidaire pour voler les plans de l'Étoile de la mort. On faisait ainsi la connaissance de Jyn Erso (Felicity Jones) et de Cassian Andor (Diego Luna), un personnage qui reviendra avec sa propre série sur Disney+.

Rogue One : A Star Wars Story ©Jonathan Olley/Lucasfilm Ltd.

Un peu plus de Dark Vador dans Rogue One

Ce positionnement dans la timeline permettait de se rattacher aux trilogies. Les fans ont même pu voir Dark Vador en action. L'un des plus célèbres méchants de l'univers faisait son retour dans les salles, après de longues années d'absence. Il aurait même pu se signaler encore plus, si l'on en croit une nouvelle image lâchée par Hal Hickel. Son nom ne vous dit peut-être rien mais il s'agit d'un membre important d'ILM, la boîte d'effets spéciaux qui a travaillé sur Rogue One.

Sur l'image, on retrouve Dark Vador de dos, accompagné par Tarkin. Les deux hommes discutaient au sujet de ce gros projet qu'est l'Étoile de la mort. Si ce plan ne s'est pas retrouvé dans le montage final, c'est parce que la scène dans laquelle il était inclus n'a pas été retenue. Pour une raison qui nous échappe. On aurait aimé la voir dans les salles rien que pour sa beauté visuelle. Dark Vador a quand même eu son heure de gloire dans Rogue One avec le carnage dans le couloir, très apprécié des fans. Le final de la saison 2 de The Mandalorian, avec le caméo d'un personnage culte, a même l'air de s'en être inspiré !

Espérons qu'un jour cette séquence sera dévoilée, pourquoi pas dans un bonus DVD.