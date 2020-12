Rogue Squadron : Disney annonce un nouveau film Star Wars

Kathleen Kennedy en a enfin dit plus sur le futur de Star Wars au cinéma. Outre un film réalisé par Taika Waititi, Patty Jenkins va s'occuper d'un projet qui s'intitule "Rogue Squadron". L'histoire s'intéressera à des pilotes et nous pourrons la découvrir en 2023.

Un nouveau film Star Wars dirigé par Patty Jenkins

On ne savait pas trop ce qu'il allait advenir de Star Wars dans nos salles après la fin de la dernière trilogie. Ce format n'était d'ailleurs plus du tout une priorité pour le studio, qui veut désormais laisser la place à différents auteurs avec des histoires qui ne sont pas forcément connectées. C'est justement ce que va faire Taika Waititi. Non seulement de retour pour le prochain Thor, il réalisera aussi un long-métrage Star Wars dont on ne sait rien. Mais son nom est suffisant pour que l'on ait très envie de voir ça.

Lors de l'Investor Day annuel organisé par Disney, la boss Kathleen Kennedy a dévoilé qu'un autre film était en préparation avec Patty Jenkins à sa tête. Une annonce qui fait grand bruit, la réalisatrice étant plutôt associée à DC/Warner grâce à Wonder Woman. Disney a réussi à l'attirer dans ses filets pour un projet qui ne s'est pas du tout laissé approcher, hormis par l'intermédiaire de son titre : Rogue Squadron. Attendu pour décembre 2023 dans nos salles, il va mettre en scène des pilotes dans une aventure dont on ignore la place dans le grand univers Star Wars. Si les Jedi sont souvent au centre de l'attention, on oublie un peu les pilotes, qui jouent un rôle important lors des batailles décisives. Ils ont très récemment été mis en lumière dans le jeu vidéo Star Wars Squadrons et c'est au tour du cinéma de les plébisciter.

Intéressant choix que celui de Patty Jenkins, qui a fait ses preuves dans le cinéma de super-héros et qui a démontré qu'elle pouvait rapporter de l'argent au box-office. À voir ce qu'elle va injecter de sa personnalité dans l'univers Star Wars. C'est cette fois une équipe de héros qu'elle devra mener. Pour la première fois dans l'histoire de la franchise, une femme se retrouve à la réalisation d'un film. Comme dans le Marvel Cinematic Universe, on fait attention à la diversité chez Lucasfilm.