Ron Howard s'attaque à l'histoire vraie d'un sauvetage avec Thirteen Lives

Le réalisateur Ron Howard tient son prochain projet. Il devrait réaliser le drame « Thirteen Lives », basé sur l'histoire vraie des opérations de sauvetage de la grotte de Tham Luang en Thaïlande en 2018.

Le 23 juin 2018 douze enfants et leur entraîneur se retrouvent bloqués dans la grotte Tham Luang Nang Non, située dans la province de Chiang Rai en Thaïlande. Les moussons saisonnières ont amené le groupe à s'engouffrer de plus en plus profondément dans la grotte, jusqu'à se retrouver isolé à plus de quatre kilomètres de l'entrée. Une opération de grande ampleur a permis de les retrouver, entraînant néanmoins la mort d'un des plongeurs sauveteurs.

Ron Howard à l'attaque de cette histoire

Ainsi, le cinéaste Ron Howard serait intéressé pour mettre en scène cette histoire incroyable. Pour l'occasion, William Nicholson, le scénariste oscarisé pour Gladiator, s'occupera de l'écriture du script.

Le projet, intitulé Thirteen Lives, suivra cette équipe de football masculine composée de jeunes enfants, et qui s'est retrouvée prise au piège dans la grotte Tham Luang pendant plus de deux semaines. Les 12 garçons et leur entraîneur de 25 ans ont tous été secourus. L'effort a cependant entraîné la mort de Saman Kunan, un retraité de la marine thaïlandaise. Un autre plongeur, Beyrouth Pakbara, est décédé un an plus tard des suites d'une infection sanguine contractée lors de la mission de sauvetage.

CAA Media Finance produit actuellement ce projet. Mais ce dernier rencontre en ce moment même une certaine concurrence puisque d'autres propositions sont prévues sur le sujet. Netflix finance actuellement une mini-série sur le drame qui mettra l'accent sur les enfants. De même, Universal développerait en ce moment même un film sur le sujet tandis que Kevin McDonald préparerait un documentaire sur le sauvetage pour National Géo.

Malgré cette compétitivité féroce, c'est un projet qui s'intègre parfaitement dans la filmographie de Ron Howard. Aidée par la popularité du cinéaste, la production devrait rapidement entrer en tournage après le déconfinement. Le but étant de le sortir avant les autres projets.