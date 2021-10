RRRrrrr !!! : le film a failli arrêter la carrière des Robins des Bois

Malgré son statut de film culte aujourd'hui, la critique fut assassine pour RRRrrrr !!! à sa sortie en salles ; ce qui aurait pu avoir comme conséquence l'arrêt de la carrière des membres des Robins des Bois.

L'arrivée des Robins des Bois au cinéma

Trois ans après avoir arrêté leurs sketchs sur Canal+, la troupe des Robins des Bois débarque au cinéma le 28 janvier 2004 avec leur premier film RRRrrrr !!!, réalisé par Alain Chabat. Se déroulant durant la préhistoire, RRRrrrr !!! raconte l'histoire de deux tribus voisines vivant en paix. La tribu des Cheveux Propres et la tribu des Cheveux Sales. Mais pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, un crime est commis chez les Cheveux Propres. Commence alors la première enquête policière de l'Histoire.

Les Robins des Bois (troupe constituée de Maurice Barthélemy, Marina Foïs, Elise Larnicol, Pierre-François Martin-Laval dit Pef, Jean-Paul Rouve et Pascal Vincent) se sont rencontrés au début des années 1990 dans un cours de théâtre parisien.

En 1996, l'ancien Nul Dominique Farrugia repère leur pièce Robin des Bois d'à peu près Alexandre Dumas. Il les produit au théâtre avant de leur offrir une place de choix dans La Grosse Emission sur sa nouvelle chaîne Comédie !. Pendant deux ans, ils y produisent pas moins de quatre sketchs par jours. Ils sont débauchés par Canal+ en 1999 et rejoignent l'émission mythique Nulle Part Ailleurs. Ils se lancent ensuite dans l'écriture de leur premier long-métrage.

RRRrrrr!!! ©Mars Distribution

La mécanique d'écriture est semblable à celle de leurs sketchs télévisés. Barthélemy et Rouve scénarisent et imaginent les situations pendant que Pef et Foïs les dialoguent. RRRrrrr !!! devait à l'origine être produit par Dominique Farrugia mais il dut laisser la place à Alain Chabat lorsqu'il fut nommé à la tête des programmes de Canal+ en 2002. Chabat profita alors de l'occasion pour également officier à la réalisation, à la demande des Robins des Bois.

Des critiques désastreuses à la sortie

Fait assez rare pour un quotidien national, Le Parisien titre en une "Nul" le jour de la sortie du film accompagné d'une photo d'Alain Chabat. Le Parisien ne sera pas le seul média à être très dur vis-à-vis du film. Ainsi, ce dernier est "Un film ni fait ni à faire" pour Télérama, "même pas drrrôle" pour Les Inrockuptibles, "néant scénaristique" pour Le Figaroscope ou encore une "piteuse et désolante pochade préhistorique (faites de) gags navrants de nullité" pour Le Nouvel Observateur.

Les critiques quasi unanimement négatives à l'encontre du film ont un réel impact sur le public. Après un démarrage à plus de 900.000 entrées la première semaine, la fréquentation est divisée en deux avec à peine 400.000 entrées la semaine suivante.

Malgré ses 1.700.000 entrées, le film est considéré comme un échec commercial. Avec un budget avoisinant les 17 millions d'euros, 900 copies et de nombreux partenariats commerciaux, le film aurait dû s'approcher des trois millions d'entrées pour couvrir les frais. L'importance des moyens accordés à ce film s'explique par la présence d'Alain Chabat en tant que réalisateur qui, trois ans plus tôt, signe un des plus gros succès cinématographiques français avec Astérix & Obélix : Mission Cléopâtre qui réunit plus de 14 millions de spectateurs.

RRRrrrr!!! ©Mars Distribution

Un traumatisme

Cette réception très dure du film explique en partie pourquoi il n'y a pas eu de second film des Robins des Bois. L'expérience ayant été un véritable traumatisme pour la troupe. Dans le mensuel Première en 2016, Marina Foïs déclarait :

La violence de la réception du film nous a un peu coupé les pattes, la presse a été dégueulasse.

Le film a même failli stopper la carrière des Robins des Bois. Maurice Barthélemy expliquait dans le podcast de Florent Bernard intitulé Le Floodcast en 2019 :

Nous, on a été tricard pendant deux ans dans le métier. Les gens nous regardaient en se pinçant le nez parce qu'on avait "commis" RRRrrrr !!!. Mais par orgueil entre nous, on se disait que ce serait culte dans quinze ans.

Un film désormais culte

Le budget trop important du film expliquerait en partie la mauvaise réception qu'il a subi. C'est ce qu'analysait Alain Chabat pour Première en 2012 à l'occasion de la sortie de son film suivant Sur la piste du Marsupilami :

Au départ, on voulait faire un truc léger côté logistique, avec des peaux de bêtes en plastoc' et des décors en carton. Et puis je suis retombé dans mes excès : j'ai voulu de jolies peaux de bêtes, tourner dans des décors naturels, etc., et on a commencé à rendre sophistiqué un film qui aurait dû être amateur dans son look, perdant en route un peu de l'énergie et de ce qui fait l'humour des Robins des Bois.

Dix-sept ans après sa sortie, il semblerait que le film soit devenu culte pour toute une partie de spectateurs friands de l'humour absurde de Chabat et des Robins des Bois. Les répliques comme "Ça va être tout noir ! / Ta gueule !" ou "Vous connaissez ma femme ? Elle est belle, hein ?" sont entrées dans le langage courant. La preuve en est, ce Rouennais qui annonçait l'arrivée imminente du couvre-feu dans les rues de sa ville en pleine pandémie de Covid-19 en disant : "Ça va être tout noir !".