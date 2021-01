Rubik's Cube : un film est en préparation

Encore une idée saugrenue venue d'Hollywood... Un film centré sur le Rubik's Cube est en développement. Le long-métrage racontera les origines de ce jeu culte, créé par Erno Rubik dans les années 1970.

Le Rubik's Cube c'est quoi ?

Le Rubik's Cube, ou Cube de Rubik, est un casse-tête inventé en 1974 par l'architecte hongrois Erno Rubik. À l'origine, il appelle son produit le Magic Cube. Il a l'idée de ce petit jouet alors qu'il travaille pour le département de design d'intérieur de l'Académie des arts appliqués et de l'artisanat de Budapest. Au début, beaucoup ont cru qu'Erno Rubik avait inventé son cube magique pour aider les élèves à comprendre les objets 3D. Mais il s'est avéré qu'il s'agissait en fait d'un résultat involontaire.

Erno Rubik a inventé le Rubik's Cube pour résoudre un problème structurel consistant à déplacer des pièces indépendamment du mécanisme, tout en évitant que le matériau ne s’effondre. Ce n'est que lorsqu'il a tenté de reconstituer son invention qu'il s'est rendu compte du potentiel de son casse-tête géométrique en trois dimensions, véritable jouet en puzzle. En 1976, Erno Rubik obtient le brevet de son objet et décide de le commercialiser dès 1977. Le Rubik's Cube a atteint le paroxysme de sa popularité au début des années 1980. Plus de 100 millions d'exemplaires sont vendus entre 1980 et 1982.

Erno Rubik ©Courrier International

Un film sur le Rubik's Cube

Hollywood, qui semble toujours plus en manque d'inspiration, vient d'officialiser le lancement d'un film centré sur le Rubik's Cube. Produit par Hyde Park Entertainment Group, le long-métrage, pour le moment sobrement intitulé Rubik's Cube, se concentrera sur le jouet d'Erno Rubik, et sur la manière dont il a fini par devenir un véritable objet de pop culture après les années 1980. Le film semble donc être un biopic classique qui retracera l'histoire de cette œuvre emblématique. Le projet n'en est encore qu'à ses balbutiements. Pour le moment, aucun réalisateur, aucun casting, ni aucun scénariste ne sont associés au projet.

Hyde Park développe également en parallèle un jeu télévisé inspiré du Rubik's Cube. Le jeu en question sera produit par Ashok Amritraj et Andrew Glassman. Comme pour le film, on ne sait pas encore quel sera le contenu de ce jeu. Peut-être s'agira-t-il simplement d'une compétition pour savoir qui résoudra le Rubik's Cube en moins de temps possible. Lors d'une interview avec The Wrap, Ashok Amritraj s'est étendu sur ce double projet :

J'ai eu un lien personnel et nostalgique avec le Rubik's Cube depuis mes débuts en Inde. Je suis ravi de m'associer à Endeavour Content et Rubik's / Smiley et j'ai hâte de créer un univers Rubik's merveilleux et complexe.

Ça promet !