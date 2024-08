Ce soir à la TV : échec au cinéma, cette comédie est parmi les meilleures de Franck Dubosc

Au coeur de l'été 2022, Franck Dubosc arrive dans les salles avec son deuxième long-métrage, "Rumba la vie". Bien qu'il ait été un échec commercial, il a été franchement salué par la critique, touchée par la sincérité d'un film dans lequel Franck Dubosc se révèle "auteur". Il est à (re)voir ce soir du 13 août sur TF1.

La confirmation de Franck Dubosc réalisateur

L'acteur et humoriste Franck Dubosc, familier des grosses productions comiques à l'humour souvent gras, serait-il un auteur de cinéma bien plus délicat ? C'est ce qui semble apparaître dans Rumba la vie, sa deuxième réalisation après le succès de Tout le monde debout en 2018.

Sorti en 2022, Rumba la vie, qu'il a aussi écrit et dont il tient le rôle principal, développe l'histoire suivante :

Tony a abandonné sa fille quand elle était bébé. Aujourd'hui quinquagénaire "vieux garçon", un peu macho, il cherche à la retrouver. Quand il découvre qu'elle est professeur de danse de salon, il décide de s'inscrire à l'un de ses cours de rumba. Mais il déteste la danse...

Le rire de Rumba la vie est plus amer que doux, et ses sensations sont plus fines. Surtout, à la différence des couillons attachants que l'acteur et réalisateur incarne à merveille, il compose avec Tony un personnage plus "médiocre". Plus commun, introverti, faillible avec ses limites et ses lâchetés. Se dégage ainsi de cette comédie dramatique une complexité à la saveur inédite.

Une sortie très discrète mais un accueil critique chaleureux

Sorti le 24 août 2022 en France, Rumba la vie était terminé depuis un moment. Il devait en effet initialement arriver dans les salles en décembre 2021. Mais la pandémie de Covid-19 impactant encore les plannings de sorties, Gaumont reporte le film une première fois à janvier, puis finalement à août 2022. Sa première semaine est satisfaisante, avec plus de 150 000 spectateurs. Mais une chute sévère débute dès sa deuxième semaine et au total Rumba la vie n'attire que 286 913 spectateurs. Très loin des standards d'un film avec Franck Dubosc, et très des 2,3 millions de spectateurs de Tout le monde debout...

Échec dans les cinémas, Rumba la vie convainc cependant la presse qui salue la sincérité de la proposition et le geste "d'auteur" de Franck Dubosc. Écran Large écrit ainsi : "Assisterions-nous à la naissance d'un auteur ? Pas encore, car il reste des défauts à gommer, mais Rumba la vie met certainement Franck Dubosc sur de très bons rails, et toutes les réussites du film sont à lui attribuer."

Même son de cloche du côte de Première :

Rumba la vie n'est pas exempt de défauts. Mais sa sincérité désarmante et son premier degré assumé rendent le propos attachant et profondément émouvant de bout en bout.

Le prochain film réalisé par Franck Dubosc, Un ours dans le Jura, est prévu pour 2025.