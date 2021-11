Rumba la vie : la bande-annonce touchante du nouveau film réalisé par Franck Dubosc

Comédien populaire que l'on ne présente plus, Franck Dubosc est également passé derrière la caméra avec "Tout le monde debout", un film où il partageait l'affiche avec Alexandra Lamy. Il sera de retour comme réalisateur avec "Rumba la vie", une comédie qui se dévoile dans sa première bande-annonce.

Franck Dubosc revient à la réalisation avec Rumba la vie

Dans la longue liste des comédiens français passés de l'autre côté de la barrière, on trouve notamment Franck Dubosc. L'acteur a été à l'affiche de nombreux succès populaires sur nos écrans et il continue d'entretenir son succès avec des apparitions très récurrentes dans nos salles. Lui aussi a eu envie de raconter des histoires et s'est emparé de la casquette de metteur en scène. En 2018, il sortait donc son premier film : Tout le monde debout.

3 ans après, il remet le couvert avec une nouvelle réalisation portant le titre Rumba la vie. Pour ne pas changer par rapport à sa précédente, il s'est encore attribué le premier rôle. À savoir celui de Tony, un cinquantenaire qui a abandonné sa fille après sa naissance. Un acte qu'il regrette à ce stade de sa vie, à la suite d'un malaise cardiaque. C'est pourquoi il cherche désormais à retrouver sa trace. Il va ainsi découvrir qu'elle est devenue une prof de danse. Pour l'approcher, il s'inscrit au cours de rumba qu'elle dirige. En plus de gérer l'aspect émotionnel, il va devoir surtout passer outre le fait qu'il a horreur de la danse. On reconnaît dans ce scénario des similitudes avec Tout le monde debout, dans lequel un homme se faisait passer pour un autre.

Rumba la vie ©Arnaud Borrel - 2022 GAUMONT - POUR TOI PUBLIC PRODUCTIONS – TF1 FILMS PRODUCTION – UMEDIA

Rumba la vie dispose d'une date de sortie fixée au 19 janvier prochain. Gaumont lance la promotion avec une toute première bande-annonce. On y découvre donc Franck Dubosc dans la peau de cet homme qui arrive à un tournant dans son existence. L'acteur se met en danger avec des nombreuses scènes dansées et tout le coeur du scénario tiendra dans cette relation fragile avec sa fille incarnée par Louna Espinosa, une star du petit écran qui décroche son premier rôle au cinéma. Rumba la vie a de toute évidence le potentiel pour être un joli succès populaire à sa sortie.