Rumeur : Daredevil dans Spider-Man 3 ?

Le producteur Kevin Smith partage une rumeur selon laquelle le Daredevil de Netflix, interprété par Charlie Cox, apparaîtra dans « Spider-Man 3 », avant d'avoir son propre film. Mais rien n'est officiel.

Charlie Cox a campé Daredevil pendant trois saisons. La série Marvel's Daredevil diffusée sur Netflix faisait partie d'un univers connecté qui réunissait Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Punisher et The Defenders. Un petit Marvel Cinematic Universe (MCU) à l'échelle de la plateforme. Les shows étaient d'ailleurs connectés à l'univers cinématographique avec quelques rares et discrètes références. Daredevil a débuté en 2015 et a été annulé après trois saisons, laissant les fans sur leur faim. Ces derniers réclament depuis un retour du personnage dans l'univers Marvel.

Daredevil dans Spider-Man 3 ?

Le producteur Kevin Smith vient de partager une étonnante rumeur. En parlant des films Marvel à venir sur son podcast Fatman Beyond, Kevin Smith a révélé qu'il avaient entendu une rumeur selon laquelle Marvel Studios allait utiliser Matt Murdock, alias Daredevil, très prochainement.

Et pas n'importe quel Daredevil puisque Charlie Cox reprendrait son rôle au cinéma. Une première dans l'histoire du MCU. Le diable de Hell's Kitchen apparaîtrait dans Spider-Man 3 avant d'avoir son propre film par la suite :

J'ai entendu une bonne nouvelle. J'ai entendu dire que le nouveau film Spider-Man présenterait un avocat. Charlie Cox joue un avocat. C'est la rumeur en ligne.

Très rapidement, les fans se sont emballés, obligeant Kevin Smith à se rendre sur son compte Twitter pour clarifier les choses. Il affirme donc qu'il n'a aucune information supplémentaire et que tout ceci n'est pour le moment qu'une rumeur.

En tout cas, si Spider-Man 3 présente réellement le retour de Daredevil, ce serait une nouvelle géniale pour les fans Marvel et les amateurs de la série Netflix. Et son retour signifierait alors que les autres Defenders ont également une chance d'être recyclés pour les besoins du MCU.

Théoriquement, Peter Parker aura effectivement besoin d'un avocat dans le troisième film, après le coup bas que lui a joué Mysterio. À la fin du film, ce dernier dévoile en effet au monde entier l'identité secrète de Peter tout en le faisant passer pour un assassin. Le voilà hors-la-loi, poursuivi par le terrible J. Jonah Jameson.

Mais Matt Murdock n'est pas le seul avocat de l'univers Marvel. Un autre célèbre avocat va bientôt faire ses débuts dans le MCU. Il s'agit de Jennifer Walters, alias She-Hulk. Le personnage va prochainement avoir sa propre série sur Disney +. Il ne serait pas étonnant que Marvel Studios introduise le personnage dès Spider-Man 3 pour faire un pont entre les séries et les films. Alors She-Hulk ou Daredevil ? On vous laisse faire vos paris.

Spider-Man 3 toujours réalisé par Jon Watts et porté par Tom Holland est attendu en salles le 14 juillet 2021.