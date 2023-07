Run Rabbit Run : l'histoire vraie à l'origine du film Netflix

Le film "Run Rabbit Run" cartonne sur Netflix depuis sa mise en ligne. Découvrez l'étrange histoire vraie à l'origine du long-métrage de Daina Reid avec Sarah Snook qui s'est déroulée en Écosse.

Run Rabbit Run cartonne sur Netflix

Depuis sa mise en ligne le 28 juin dernier sur Netflix partout dans le monde, le film Run Rabbit Run de Daina Reid avec Sarah Snook ne quitte plus le top 10 des programmes les plus visionnés de la plateforme. Y compris en France, où il a même atteint la première place.

Ce thriller met en scène une médecin spécialiste de la fertilité (Sarah Snook), très cartésienne, dont l'existence va être chamboulée par le comportement de plus en plus étrange de sa fille. En effet, cette dernière affirme avoir des souvenirs d'une vie antérieure, qui confronte sa famille à un passé douloureux.

Une étrange histoire vraie à l'origine du film

Run Rabbit Run a été inspiré par une histoire vraie que la scénariste du film, Hannah Kent, a découverte dans un documentaire. L'idée de raconter une histoire sur une enfant qui se souvient d'une vie antérieure a germé dans l'esprit de Kent après avoir visionné un documentaire sur un garçon à Glasgow. Dès son plus jeune âge, ce garçon parlait de sa vie précédente, de sa "maman d'avant", et de la maison qu'ils partageaient. Au début, sa famille pensait simplement qu'il s'agissait des propos étranges d'un enfant. Cependant, au fil du temps, son désir de retourner dans cette maison est devenu de plus en plus intense. Il était nostalgique, il regrettait sa famille précédente, et il pouvait fournir des détails précis sur l'endroit où il prétendait avoir vécu.

Run Rabbit Run © Netflix

Le garçon affirmait que la maison se trouvait sur une plage de l'île reculée de Barra, dans les Hébrides extérieures, une chaîne d'îles au large des côtes écossaises, et qu'il était tombé dans un trou qui l'avait conduit à Glasgow. Lorsque l'équipe de tournage du documentaire l'a accompagné pour la première fois sur l'île de Barra, ils ont découvert que tout correspondait à ses descriptions.

Cette histoire a profondément marqué Hannah Kent et l'a incitée à entreprendre des recherches sur les enfants qui rapportent des souvenirs de vies passées. Lorsque les productrices de Carver Films, Anna McLeish et Sarah Shaw, lui ont demandé si elle avait des idées pour un scénario, Kent a suggéré que cette histoire pourrait fonctionner comme un film. Ce qui l'intéressait particulièrement, c'était d'explorer ce que cela signifierait d'être parent d'un tel enfant. Elle était curieuse de savoir comment une mère se sentirait rejetée lorsque son enfant ne voudrait pas d'elle.