Run : un trailer terrifiant pour le thriller avec Sarah Paulson

Le prochain film du réalisateur de « Searching : Portée disparue », dans lequel on retrouvera Sarah Paulson, se dévoile à travers une première bande-annonce. L’actrice s’y montre habitée par le rôle d’une jeune mère surprotectrice envers sa fille.

De nouveau écrit par le réalisateur Aneesh Changanty et Sev Ohanian (la paire était déjà à l’origine du scénario de Searching : Portée disparue), Run s’intéressera à l’histoire de Diane Sherman (Paulson), une mère qui passe son temps à s’occuper obsessivement de sa fille handicapée, Chloé (qui sera jouée par Kiera Allen, pour son premier rôle).

D’après les premières images, Sherman cache de sombres secrets à sa fille. On y découvre une Paulson obsédée par le bien-être de l’adolescente, qui commence à douter de la légitimité de sa mère lorsqu’elle découvre une lettre suspecte. Alors que la jeune fille semble vouloir s’échapper de l’emprise de sa mère, celle-ci fait tout pour la retenir.

Étant donné l’atmosphère oppressante du trailer, qui traduit bien l’emprise exercée par la mère sur sa fille, on peut se douter du ton du film. Celui-ci devrait jouer sur la tension entre les personnages, et nous plonger dans un univers angoissant.

Une actrice déjà habituée aux rôles terrifiants

Sarah Paulson a été révélée par son rôle dans la série d’anthologie horrifique American Horror Story, dans laquelle elle apparaissait régulièrement. Elle jouait également dans American Crime Story. Ses performances lui ont valu de nombreuses louanges de la part des critiques et des spectateurs.

On pourra d’ailleurs la retrouver dans la suite de ces deux séries, puisqu’elle participera à la dixième saison d’American Horror Story et à la troisième d’American Crime Story, intitulée Impeachment, et centrée sur la procédure de destitution du président Bill Clinton en 1998. Elles sont toutes les deux attendues cette année.

En 2018, Aneesh Chaganty avait surpris la critique et le public avec son premier film, Searching : Portée disparue. Porté par Jon Cho, le long-métrage racontait l’histoire d’un père, David, qui décide de prendre en main l’enquête de la disparition de sa fille lorsqu’il réalise que la police n’a pas le moindre indice sur l’affaire. Le scénario ainsi que la prouesse technologique du réalisateur, qui ne filmait les personnages qu’à travers des écrans présents dans le film, avaient été salués par la critique et le public.

Le nouveau film de Chaganty, qui n’en sera donc qu’à son deuxième essai, sortira le 8 mai 2020 aux États-Unis. Aucune date n’a pour l’instant été annoncée pour sa sortie en France, mais on espère pouvoir le découvrir peu de temps après.