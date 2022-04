Rush Hour : découvrez qui était le premier choix pour jouer le rôle de Chris Tucker

En 1998, le réalisateur Brett Ratner livre une véritable pépite de comédie policière avec "Rush Hour". Et ce, grâce à un duo Jackie Chan-Chris Tucker exceptionnel. Cependant, Chris Tucker était très loin d’être le premier choix de ce film.

Rush Hour : War, huh, yeah !

Alors qu’il connaît depuis près deux décennies une carrière asiatique absolument légendaire, Jackie Chan n’avait pourtant pas connu de grand succès à Hollywood. Mais ça, c’était avant 1998 et Rush Hour. En effet, le film réalisé par Brett Ratner permet à la vedette chinoise de films d’arts martiaux de percer enfin dans le cinéma nord-américain. Il est aidé pour cela par l’hilarant Chris Tucker, qui partage l’affiche avec lui dans le film. Celui qui s’est révélé par le stand-up et dans des films importants tels que Friday (avec Ice Cube) et Le Cinquième Élément, parvient à apporter une touche d’humour face au talent martial de Jackie Chan.

Rush Hour est ainsi un succès, générant 130 millions de dollars de recettes à travers le monde. De plus, la bande-son du blockbuster est également appréciée grâce à des morceaux signés Jay-Z ou bien encore Dru Hill.

Le film suit l’inspecteur Lee, l’un des fleurons de la police hongkongaise qui se voit obligé de s’allier avec le policier américain James Carter pour une mission périlleuse. À noter que le succès de Rush Hour amènera deux suites, sorties en 2001 et 2007.

Eddie Murphy en lieu et place de Chris Tucker

Si Chris Tucker est une nouvelle fois incroyable dans Rush Hour, on ne peut imaginer ce que le film aurait donné avec Eddie Murphy dans le rôle de James Carter. En effet, l’ex-star de la saga Le Flic de Beverly Hills était initialement le choix naturel pour collaborer avec Jackie Chan dans le film. Cependant, l’acteur refusa la proposition du metteur en scène américain. La raison ? La star afro-américaine préféra jouer dans Mister G, une horrible comédie dans laquelle il incarne un gourou itinérant. Le film a évidemment fait un flop, révélant un peu plus le déclin de la star à la fin des années 90. Une véritable erreur, quand on sait le succès de Rush Hour.

Mister G ©Touchstone Pictures

Par ailleurs, comme le révèle le magazine L.A. Times, la production a également proposé le rôle à une autre ex-vedette du stand-up en la personne de Martin Lawrence (qui s’était illustré quelques années plus tôt dans Bad Boys). Finalement, le rôle est allé à Chris Tucker, pour le plus grand bonheur de Rush Hour.