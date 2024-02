"Ça va faire mal" : Russell Crowe s'est cassé 2 jambes sur ce film et a continué de tourner

Lors du tournage de "Robin des Bois" (2010), Russell Crowe se serait blessé aux deux jambes. L'acteur aurait continué de tourner sans prévenir la production et n'aurait pris conscience de la gravité de la blessure que dix ans plus tard.

Russell Crowe a un Tom Cruise dans chaque jambe

On se souvient de Tom Cruise qui s'était blessé sur le tournage de Mission Impossible - Fallout (2018). Une fracture de la cheville qui n'avait pas empêché l'acteur de continuer de tourner sa scène pour que la prise puisse être gardée dans le montage final. Une attitude impressionnante qui avait offert au film un sacré coup de pub. Et une énième preuve de l'implication de Tom Cruise dans ses projets. Cependant, ce n'était visiblement rien comparé à Russell Crowe.

Le comédien néo-zélandais, connu entre autres pour son rôle de Maximus dans Gladiator (2000), est revenu sur le tournage d'un autre film de Ridley Scott : Robin des Bois (2010). Il a ainsi révélé à People que pour sa cinquième collaboration avec le cinéaste, il n'en était pas ressorti indemne et y avait carrément laissé ses deux jambes !

Russell Crowe - Robin des Bois ©Universal Pictures

Une grave blessure sur Robins des Bois qui ne l'a pas arrêté

En effet, c'est au moment de filmer une cascade de Robins des Bois, durant laquelle il devait sauter de la herse d'un château (a priori la scène de l'extrait ci-dessous), que Russell Crowe aurait eu cette grave blessure. La faute à un sol mal sécurisé, explique l'acteur.

J'ai sauté de la herse d'un château sur un sol inégal et dur comme de la pierre. Nous aurions dû préparer le terrain et enterrer un coussin, mais nous étions pressés de faire la prise de vue avec la lumière qui baissait.

Avant même de sauter, le comédien se doutait qu'il allait encaisser un choc, se souvenant avoir pensé "Ça va faire mal", juste avant de se lancer. Sauf qu'au moment d'atterrir, l'impact a été plus violent qu'il ne le pensait. Malgré la douleur, Russell Crowe a alors préféré continuer de jouer en faisant mine que tout allait bien, étant donné que la séquence impliquait "des centaines de figurants autour de lui, avec des flèches qui volaient et des jets de flammes".

J'ai eu l'impression de recevoir une décharge électrique qui m'a traversé le corps. Mais nous tournions un film important. Dans ces cas-là, il faut se débrouiller. Le dernier mois de travail a tout de même été très délicat. Pendant plusieurs semaines, le simple fait de marcher était un défi.

Dix ans pour s'en rendre compte

Russell Crowe affirme qu'il n'a pas parlé de sa blessure à la production et n'a même pas pris un jour de congé pour se reposer : "J'ai simplement continué à travailler". Ce n'est finalement qu'une dizaine d'années plus tard que le comédien a pris conscience de ce qu'il s'était passé. Ayant des douleurs dans les jambes, il a consulté un médecin et fait des radiographies. C'est là qu'on lui a demandé quand il s'était cassé les jambes, et qu'il a compris l'origine de sa blessure.

Apparemment, il pouvait voir les restes de fractures dans les deux tibias. Pour me rafraîchir la mémoire, il m'a dit : "C'était peut-être il y a dix ans ?".

On avoue avoir du mal à croire que l'acteur a pu continuer dans ces conditions, avec une aussi grave blessure. C'est pourtant bien ce qu'il affirme, en déclarant qu'il a "terminé ce film avec deux jambes cassées". Tout en plaisantant sur le fait d'avoir fait "tout ça pour l'art", il insiste sur le fait que cette grave blessure se serait en partie soignée d'elle-même avec le temps.

Pas de plâtre, pas d'attelle, pas d'analgésiques, j'ai juste continué à travailler et avec le temps, elles se sont guéries d'elles-mêmes.

Russell Crowe a tout de même pris du repos après le tournage de Robin des Bois. S'offrant une année sabbatique, car il savait au fond que quelque chose n'allait pas. Ce qui ne l'a pas empêché par la suite de se lancer dans un "entraînement physique intense" de six mois pour incarner Jor-El, le père de Superman, dans Man of Steel (2013) de Zack Snyder.