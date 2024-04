Russell Crowe est possédé dans le trailer de ce nouveau film d'horreur

Russell Crowe reste dans le genre horrifique tendance possession démoniaque avec "L'Exorcisme". Un nouveau film d'horreur dont la bande-annonce montre l'acteur possédé et assez terrifiant...

Russell Crowe enchaîne

Après L'Exorciste du Vatican, Russell Crowe insiste dans le genre avec le film L'Exorcisme, qui se dévoile avec une bande-annonce (vidéo en tête d'article). Cette fois-ci, il n'incarne pas un prêtre spécialiste des possessions et des exorcismes, mais un acteur touché par un mal étrange lors du tournage d'un film d'horreur surnaturelle.

Anthony Miller (Russell Crowe) - L'Exorcisme ©Miramax

Anthony Miller est un acteur en proie à l'alcoolisme. Alors qu'il est en plein sevrage, il part tourner un film d'horreur. Il va alors tomber dans une psychose. Inquiète, sa fille Lee se demande s’il est retombé dans son addiction ou s'il est possédé.

Horreur et dimension méta

Il y a clairement une dimension méta à L'Exorcisme. Et une mise en abîme qui devrait intéresser le public et les fans de l'acteur. Les images de la bande-annonce indiquent qu'on aura bien la panoplie des effets de ce sous-genre horrifique, avec ses jump scares et torsions de colonne vertébrale. On y découvre aussi le casting qui entoure Russell Crowe. Sa fille Lee est ainsi interprétée par Ryan Simpkins. David Hyde Pierce incarne un prêtre appelé à la rescousse, et Sam Worthington et Adam Goldberg sont présents pour des rôles qui restent à être identifiés.

L'Exorcisme est réalisé par Joshua John Miller et M. A. Fortin, qui ont notamment créé ensemble la série Reine du Sud. L'Exorcisme est annoncé pour le 7 juin dans les salles américaines. Il n'a pour le moment pas de date de sortie en France.