Pour Russell Crowe, certains acteurs font des films de super héros pour les mauvaises raisons

Il y a quelques mois, Dakota Johnson avait critiqué le processus créatif des films de super-héros, regrettant que les studios ne laissent pas les réalisateurs et leurs collaborateurs prendre toutes les décisions. Russell Crowe a récemment réagi à ces propos.

Après les propos de Dakota Johnson sur les films de super-héros…

Alors qu’il avait déjà joué Jor-El dans Man of Steel, Russell Crowe est retourné dans le monde des super-héros ces dernières années. Il a ainsi joué Zeus dans Thor : Love and Thunder, sorti en 2022. Et cette année, on pourra le voir dans Kraven le Chasseur, qui fait partie de l’univers de super-héros de Sony en collaboration avec Marvel.

Madame Web appartient justement à ce même univers. Or le film sorti en février dernier a fait un énorme flop. En mars, sa star Dakota Johnson a avoué au cours d’une interview à Bustle ne pas avoir été surprise de cet échec. Pour elle, celui-ci est dû à l’influence des studios dans les blockbusters tels que les films de super-héros. Elle a ainsi regretté que les décisions soient prises par "un comité" plutôt que les films soient la concrétisation de la vision d’"un réalisateur et une équipe d’artistes autour de lui." Russell Crowe a récemment été invité à réagir à cette déclaration.

… Russell Crowe réagit

British GQ a ainsi récemment demandé à l’acteur néo-zélandais son avis sur les propos de Dakota Johnson. Et il a expliqué que, selon lui, certains comédiens devraient savoir à quoi s’attendre lorsqu’ils signent pour des films de super-héros. Il pense ainsi que ces comédiens acceptent de tels rôles "pour les mauvaises raisons" :

Vous voulez dire que vous avez signé pour jouer dans un film Marvel, dans un univers rempli de personnages de dessins animés, et vous n’avez pas eu assez de pathos ? Je ne suis pas sûr de pouvoir améliorer ça pour vous. C’est une gigantesque machine, et ils font des films d’une certaine ampleur… Ce sont des jobs. Vous savez : voilà votre rôle, jouez le rôle. Si vous vous attendez à ce que cette expérience soit une espèce d’événement qui va changer votre vie, je pense simplement que vous êtes là pour les mauvaises raisons."

Russell Crowe a ensuite reconnu qu’il pouvait être difficile de jouer devant un écran bleu. Un processus très souvent utilisé pour les films de super-héros. Mais il a expliqué qu’il n’avait pas eu de mauvaise expérience sur Thor : Love and Thunder ou Kraven le Chasseur. Il a souligné la chance d’avoir pu travailler avec Taika Waititi et J.C. Chandor, les réalisateurs de ces films. Il les a même qualifiés de "génies".

Sortie repoussée à décembre pour Kraven le Chasseur

Russell Crowe sera donc de retour au cinéma dans Kraven le Chasseur. La sortie du film a toutefois été repoussée fin avril dernier. Alors qu’il devait arriver en août, le long-métrage débarquera finalement dans les salles en France le 18 décembre prochain.