Rust : Alec Baldwin s'est longuement exprimé sur l'accident dramatique du tournage

Tout se déroulait normalement sur le tournage de Rust, un western mis en scène par Joel Souza, et porté, notamment par Alec Baldwin. Tout se passait bien jusqu'à la date fatidique du 21 octobre 2021. Une date sombre qui a été le théâtre d'un terrible accident. En effet, alors qu'Alec Baldwin tournait une séquence nécessitant une arme à feu, la scène a tourné au drame. Le coup est semble-t-il parti tout seul, entraînant la mort de Halyna Hutchins, la directrice de la photographie.

L'incident s'est produit pendant la répétition d'une scène. Alec Baldwin a tiré avec un pistolet, sans savoir qu'il contenait une véritable balle, qui a tué Halyna Hutchins et blessé le metteur en scène Joel Souza. La production de Rust a depuis été arrêtée, et ne reprendra visiblement pas. Actuellement, la police du Comté de Santa Fe enquête sur cette sombre affaire.

Depuis l'accident, de nombreuses circonstances ont été mises en avant. Apparemment, les responsabilités de Hannah Gutierrez-Reed, l'armurière de l'équipe, et de David Halls, l'assistant réalisateur, chargés de sécuriser l'arme, auraient été avancées. Hannah Gutierrez-Reed aurait sélectionné l'arme, un Colt. 45, tandis que David Halls devait vérifier les cartouches. Ces deux membres de l'équipe ont depuis engagé des avocats pour se défendre dans l'affaire Rust.

Lors d'un récent entretien avec George Stephanopoulos sur ABC News, Alec Baldwin a donné quelques précisions sur cette terrible journée du 21 octobre. Le comédien a notamment parlé du processus de répétition juste avant la tragédie. L'acteur a alors expliqué son point de vue en détail juste avant que le coup ne soit tiré :

Dans cette scène, je devais armer le pistolet. J'ai dit à Hutchins : "Tu veux observer ?". Elle a dit oui. Alors je prends l'arme et je commence à armer l'objet. Mais je n'appuie pas sur la détente. J'ai dit : 'Tu as vu ça ?'. Elle m'a demandé de l'incliner légèrement. J'ai armé le pistolet et le coup est parti tout seul... Quelqu'un a mis une vraie balle dans une arme à feu. Une balle qui n'était même pas censée se trouver sur la propriété. Quelqu'un est responsable de ce qui s'est passé. Je ne peux pas dire qui c'est, mais je sais que ce n'est pas moi. Je ne sais pas ce qui s'est passé sur ce plateau. Vraiment, je ne sais pas comment cette balle est arrivée dans ce pistolet. Je ne sais pas. Mais je veux me battre pour que ce genre de chose n'arrive plus...