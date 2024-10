"De très mauvais goût" : la sélection du film Rust en festival fait polémique

Le film "Rust", endeuillé par la mort accidentelle de sa directrice de la photographie Halyna Hutchins, devrait être projeté au festival polonais Camerimage. Une décision pour le moins étrange qui a provoqué une levée de boucliers et de très vives critiques.

Le festival Camerimage va projeter Rust

Il peut sembler déjà très compliqué, voire malvenu, que le film Rust, durant le tournage duquel Alec Baldwin a accidentellement tué la directrice de la photographie Halyna Hutchins et blessé le réalisateur Joel Souza, puisse être distribué dans des cinémas ou même sur le circuit VOD/SVOD. Mais, selon la rumeur, la société de distribution The Avenue pourrait le sortir à partir du mois de novembre. Une potentielle distribution qui ferait alors suite à sa présentation en avant-première au festival polonais Camerimage, un important festival européen dont l'axe principal est la photographie...

Une décision qui fait polémique

Halyna Hutchins, née en Ukraine, pays voisin de la Pologne, était directrice de la photographie. Il y a donc, dans cette perspective, une logique à ce que le festival lui rende hommage. Mais il y a aussi une remarque et un problème. La remarque est qu'un hommage lui a déjà été rendu au Festival Camerimage en 2021, année de sa mort, avec la projection de son film de fins d'études à l'American Film Institute, accompagnée de mots de plusieurs membres de l'American Society of Cinematographers. Et le problème est que présenter le film sur lequel elle a perdu la vie, et dont de toute évidence le tournage ne respectait pas les règles élémentaires de sécurité, apparaît à une grande majorité de professionnels et du public de cinéma comme de "très mauvais goût".

Sitôt la sélection du western Rust annoncé, un film qui rappelons-le a été produit avec un tout petit budget (6-7 millions de dollars) et n'avait pas l'ambition d'être montré sur grand écran, plusieurs directeurs et directrices de la photographie ont manifesté leur incompréhension et désavoué l'initiative du festival. Ainsi, la directrice de la photographie de Black Panther Rachel Morrison a écrit sous le post Instagram du festival annonçant la première mondiale de Rust :

Je suis entièrement d'accord pour rendre hommage à la mémoire d'Halyna Hutchins et à son magnifique travail, mais sûrement pas en montrant et donc en faisant la promotion du film qui l'a tuée.

D'autres professionnels ont embrayé sur les mots de Rachel Morrison, demandant l'annulation de la projection de Rust au festival polonais.

Hommage ou coup de pub indigne ?

Deadline, qui a pu consulter un groupe whatsapp réunissant des centaines de délégués du festival et des directeurs et directrices de la photographie, rapporte que de nombreux membres de ce groupe ont jugé la future projection du film "de très mauvais goût" et "insensible".

Néanmoins, d'autres voix se sont fait entendre pour notamment signifier que "sa famille souhaite la projection du film. Ils disent que c'était son rêve d'avoir un film projeté à Camerimage". Par ailleurs, le président de l'ASC Stephen Lighthill sera présent au festival. Il prendra part à une discussion avec le réalisateur de Rust Joel Souza et la directrice de la photographie qui a pris la suite d'Halyna Hutchins au moment où le tournage du film a repris. Signe que la décision a ses détracteurs comme ses défenseurs.

Il reste néanmoins à chacun de juger de la pertinence d'une telle projection. Et de se faire son propre avis quant à savoir s'il s'agit d'un hommage sainement motivé ou s'il s'agit d'une manière bien douteuse de faire la publicité de ce western porté et produit par Alec Baldwin...