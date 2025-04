Ryan Gosling peut se réjouir : les cascades seront bientôt récompensées aux Oscars

Le travail de longue haleine effectué par les professionnels du secteur auprès de l’Académie des Oscars semble enfin avoir payé. David Leitch, figure de proue du projet, a mené la bataille durant plusieurs années.

David Leitch et consort militent pour une catégorie de taille aux Oscars

Lors de la prochaine cérémonie des Oscars en 2025, une nouvelle catégorie fera son entrée. Il s’agira du Meilleur casting de film. Les critères pour y figurer restent encore à déterminer. Mais sa présence laisse pantois beaucoup de personne. Pourquoi cette catégorie et pas une autre ? D’autant plus que ce n’est pas celle que tout le monde espérait voir intégrer la longue liste des nommés.

Cependant, l’Académie des arts et des sciences du cinéma semble avoir écouté les demandes de David Leitch, Ryan Gosling et Winston Duke qui, durant la promotion de The Fall Guy en 2024, avaient milité corps et âmes pour la reconnaissance des cascadeurs aux Oscars. C’est enfin chose faite.

Les cascades enfin mises à l’honneur aux Oscars

Les fans de films d’action et les professionnels de l’industrie l’attendaient et le réclamaient depuis longtemps, c’est maintenant acté. L’Académie des Oscars vient officiellement d’ajouter une catégorie dédiées aux cascades : l’Oscar de la Meilleure conception de cascades. Sa toute première récompense sera remise en 2028 pour les films de 2027, à l’occasion des 100 ans des Oscars.

David Leitch et le coordinateur et concepteur des cascades Chris O’Hara avaient fait plusieurs présentations à l’Académie afin de promouvoir leur art. Leur travail a payé et le réalisateur de Bullet Train n’a pas caché sa joie dans un communiqué relayé par Variety :

« Ce fut un long cheminement pour beaucoup d'entre nous. Chris O'Hara et moi avons passé des années à œuvrer pour donner vie à ce moment, en nous appuyant sur les cascadeurs professionnels qui se sont battus sans relâche pour être reconnus au fil des décennies. Nous vous en sommes extrêmement reconnaissants. Merci à l’Académie ».

Son confrère et ami, Chad Stahelski, également réalisateur de la saga John Wick, s’est dit « honoré » :

« L’Académie n’a pas seulement créé un prix, je trouve qu'elle a fait quelque chose de vraiment intéressant en décernant un prix de conception de cascades, plutôt qu'un prix individuel, car notre département est l'un des plus collaboratifs et des plus complexes de tous ».

Pour les deux anciens cascadeurs devenus réalisateurs, il était enfin temps que les cascades aient leur propre catégorie puisqu’elles existent depuis plus de 100 ans au cinéma.