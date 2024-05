Ryan Gosling prend une décision radicale pour la suite de sa carrière

Depuis plusieurs années, Ryan Gosling n’apparaît plus dans des films lui demandant de jouer des personnages torturés. Il a récemment expliqué pourquoi.

Ryan Gosling a changé de cap

Après l’énorme carton de Barbie l’année dernière, Ryan Gosling est de retour au cinéma dans le nouveau long-métrage de David Leitch, The Fall Guy. Il y joue un cascadeur qui se porte volontaire pour partir à la recherche d’une star de cinéma disparue afin de sauver le film d’une réalisatrice dont il est amoureux.

The Fall Guy ©Universal Pictures

L’apparition de Ryan Gosling dans The Fall Guy illustre le changement de cap de l’acteur au cours des dernières années. Dans les années 2000 et au début des années 2010, le Canadien incarnait régulièrement des personnages assez ténébreux. En témoignent notamment ses rôles dans Stay, Love & Secrets, Drive, The Place Beyond the Pines ou encore Only God Forgives. Mais depuis le début des années 2020, il a écarté ce genre de projets pour apparaître dans des films au ton un peu plus léger. Il en a récemment donné la raison.

L’acteur veut d’abord faire plaisir à sa famille

Alors que Ryan Gosling fait la promotion de The Fall Guy, il a donné une interview à The Wall Street Journal. Le média a notamment cherché à savoir pourquoi il n’était plus apparu dans des films au ton très sombre depuis un petit moment. L’acteur a alors expliqué qu’il décidait désormais de ses projets en prenant en compte en priorité le bien-être de sa famille, alors qu’il est maintenant le père de deux filles avec Eva Mendes :

Je ne prends pas de rôles qui me mettraient dans une sorte de sombre état d’esprit. J’essaie de prendre la température à la maison et de deviner ce qui serait le mieux pour nous tous. Les décisions que je prends, je les prends avec Eva, et on les prend en ayant d’abord en tête notre famille.

Le comédien explique ainsi que le fait de devenir père a changé la façon dont il choisissait ses rôles. À la naissance de sa fille âgée, il a immédiatement "porté beaucoup plus d’attention" à ce qu’il avait fait jusqu’à présent. Et à ce qu’il pourrait faire dans le futur. Le premier exemple ayant illustré cela était La La Land. Car l’interprète de Sebastian Wilder dans le film de Damien Chazelle savait que ses filles pourraient s’amuser lors de sa préparation pour le long-métrage :

Je me suis dit ‘Oh, ce sera fun pour elles aussi, parce que même si elles ne viennent pas sur le plateau, on s’entraîne au piano tous les jours, ou alors on danse ou on chante.

Des films plus grand public

En plus de prendre en compte le bien-être de sa famille, Ryan Gosling a révélé dans la même interview qu’il choisissait maintenant ses rôles avec deux critères en tête. Il veut ainsi faire des films qui l’intéressent personnellement, et qui sont destinés à un plus large public :

Je veux faire des choses qui soient inclusives, et qui ne sont pas pour un public d’une personne. Je pense que pendant si longtemps, j’essayais juste de payer les factures et de travailler. Ce n’est que récemment que j’ai l’impression d’avoir réalisé que j’ai l’opportunité de faire le genre de longs-métrages qui m’ont fait aimer les films

Ryan Gosling semble donc vouloir aller dans le sens inverse des acteurs qui apparaissent surtout dans des blockbusters au début de leur carrière avant de se diriger vers des productions indépendantes. Comme évoqué plus haut, The Fall Guy en est l’illustration. Le long-métrage est sorti ce mercredi 1er mai en France.