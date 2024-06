La star d'Anatomie d'une chute avec Ryan Gosling pour un grand film de SF

L'actrice allemande Sandra Hüller, en pleine réussite avec ses grands succès de 2023, tiendra avec la superstar Ryan Gosling un des rôles principaux de l'ambitieux projet de science-fiction "Project Hail Mary".

Après la chute, les étoiles

On entendra sans doute bientôt le nom de Justine Triet associé à ceux de grands talents hollywoodiens, mais en attendant c'est Sandra Hüller, révélée au monde entier avec ses deux performances dans Anatomie d'une chute et La Zone d'intérêt, qui profite des succès de la Palme d'or 2023 et de l'Oscar 2024 du Meilleur film international.

Anatomie d'une chute ©Le Pacte

Elle-même nommée en 2024 à l'Oscar de la Meilleure actrice ainsi qu'au Golden Globe, récompensée du César, l'actrice allemande poursuit donc sur sa lancée et donnera, comme révélé par Deadline, la réplique à Ryan Gosling dans le film Project Hail Mary.

Ryan Gosling et Sandra Hüller dans l'espace

Project Hail Mary s'annonce ambitieux. Il s'agit de l'adaptation du best-seller publié en 2021 d'Andy Weir, auteur du roman Seul sur Mars, dont est tiré le film de Ridley Scott avec Matt Damon. Comme pour Seul sur Mars, c'est Drew Goddard qui adapte le récit littéraire en scénario. Son histoire est la suivante :

Professeur de sciences de collège et ancien chercheur, Ryland Grace se réveille dans un vaisseau spatial sans aucun souvenir de qui il est, ni de comment il est arrivé là. Ryland doit alors comprendre comment mener à bien sa mission interstellaire pour sauver la Terre d'une catastrophe astronomique, complètement seul. Jusqu'à ce qu'il rencontre un mystérieux extraterrestre qui a voyagé sur des années-lumière pour sauver sa propre espèce du même sort...

Après First Man, Ryan Gosling repart donc pour l'espace dans le rôle de Ryland Grace. La structure du film devrait suivre celle du livre, avec un passé représenté par des flashbacks, à mesure que Ryland retrouve la mémoire. Dans l'histoire de Project Hail Mary, l'autre personnage principal est Eva Stratt, une ancienne administratrice néerlandaise de l'European Space Agency en charge de la mission de stopper le phénomène appelé "Astrophage" et qui menace le système solaire.

Celle-ci sera ainsi incarnée par Sandra Hüller dans ce film, qui aura pour réalisateurs les très influents Phil Lord et Christopher Miller. Le duo notamment derrière les films Spider-Man : New Generation et Across the Spider-Verse produit avec Amy Pascal.

Project Hail Mary est annoncé dans les cinémas pour le 18 mars 2026.