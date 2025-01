Ryan Gosling tout proche de rejoindre l’univers Star Wars !

Parmi les projets en préparation au sein de l’univers "Star Wars", Shawn Levy développe un long-métrage. Et nous savons désormais que Ryan Gosling devrait y tenir le rôle principal. Ce qui pourrait accélérer le développement du film.

Ryan Gosling devrait voyager dans une galaxie lointaine

Introduite dans Le Réveil de la Force, Rey va prochainement revenir dans un nouveau film pour le moment intitulé New Jedi Order. Daisy Ridley y reprendra son rôle, et sera cette fois dirigée par Sharmeen Obaid-Chinoy. D’autres longs-métrages sont également en préparation au sein de l’univers Star Wars. Dont un que développe actuellement Shawn Levy, le réalisateur notamment derrière Deadpool & Wolverine.

Et nous venons d’apprendre une information majeure sur le long-métrage, qui n’a pas encore de titre. The Hollywood Reporter affirme que Ryan Gosling est en négociations pour porter le film. Il y a de bonnes chances que ces négociations aboutissent. L’acteur canadien devrait donc bel et bien rejoindre l’univers Star Wars.

Une histoire indépendante

Outre la présence de Shawn Levy derrière la caméra et donc probablement celle de Ryan Gosling devant, très peu de détails sur le long-métrage ont filtré. On ne sait par exemple pas s’il se concentrera sur des Jedi et des Sith. Ni à quelle époque il se déroulera. Mais The Hollywood Reporter a tout de même réussi à collecter certaines informations importantes sur ce nouveau film Star Wars.

Nous apprenons ainsi que son intrigue ne devrait pas être lié à la saga Skywalker. Ni à aucune autre histoire racontée dans les films et séries déjà existants ou ceux en préparation. Ce nouveau long-métrage devrait ainsi nous proposer une histoire indépendante. On sait également que Jonathan Tropper en écrit le scénario. Il a déjà travaillé avec Shawn Levy plusieurs fois, notamment pour C'est ici que l'on se quitte.

Un gros coup de boost pour le film ?

The Hollywood Reporter avance également que les choses pourraient rapidement s’accélérer pour le film. Si Ryan Gosling signe pour y tenir le rôle principal, ce nouveau long-métrage pourrait devenir le prochain de l’univers Star Wars à être tourné. Les prises de vues pourraient ainsi se dérouler dès l’automne prochain.

Si cela se confirme, on pourra peut-être découvrir ce nouveau long-métrage à la fin de l’année 2026. Il suivrait ainsi The Mandalorian & Grogu, dont le tournage s’est récemment terminé et qui doit sortir le 20 mai 2026 au cinéma en France. Avant cela, Ryan Gosling sera de retour dans les salles avec Project Hail Mary. Celui-ci est prévu pour le 20 mars 2026 aux États-Unis. On attend encore sa date de sortie française.