Ryan Reynolds et Hugh Jackman de nouveau réunis dans un film grâce à Shawn Levy ?

Shawn Levy vient de déclarer qu'il avait l'intention de réunir Hugh Jackman et Ryan Reynolds dans l'un de ses futurs films. Une déclaration qui prend un sens particulier après la récente annonce de Marvel Studios qui stipule que le cinéaste va réaliser "Deadpool 3".

Shawn Levy a de la suite dans les idées

Récemment, le cinéaste Shawn Levy a déclaré qu'il voulait réunir les comédiens Hugh Jackman et Ryan Reynolds dans l'un de ses futurs films. Une déclaration qui prend un drôle de sens alors que Marvel Studios a récemment confirmé que Shawn Levy allait réaliser Deadpool 3. Si le cinéaste n'a pas affirmé que cette réunion se fera dans le futur film du Marvel Cinematic Universe (MCU), les fans sont déjà en ébullition et espèrent une nouvelle réunion Wolverine/Deadpool.

Hugh Jackman et Ryan Reynolds ©Paris Match Belgique

Shawn Levy a déjà travaillé à deux reprises avec Ryan Reynolds, dans les récents Free Guy et Adam à travers le temps, sorti le 11 mars 2022 sur Netflix. Il a également travaillé à trois reprises avec Hugh Jackman. Dans Real Steel évidemment, mais également le temps de deux courtes apparitions dans La Nuit au musée 3 et dans Free Guy, où le comédien prêtait sa voix au personnage "Masked Player in Alley".

Vers une réunion Woverine/Deadpool ?

Lors d'une récente interview avec ComicBook.com pour la promotion d'Adam à travers le temps, Shawn Levy s'est étendu sur la possibilité de réunir une nouvelle fois Ryan Reynolds et Hugh Jackman à l'écran :

Je ne vais pas dire où, ni comment, mais je vous confirme absolument mon intention et ma détermination à être l'heureux fils de **** qui réunira ces deux magnifiques dieux dans le même film. Cela arrivera, et ce sera grâce à moi.

X-Men Origins : Wolverine ©20th Century Fox

Shawn Levy n'a évidemment pas révélé le nom du projet dans lequel il compte réunir les deux comédiens. Les fans espèrent déjà que cette déclaration a un rapport avec Deadpool 3, et que cette réunion pourrait avoir lieu dans le futur film Marvel. Après tout, les fans prient depuis des années pour revoir Wolverine et Deadpool ensemble à l'écran, surtout après le massacre de X-Men Origins : Wolverine. Ryan Reynolds se bat d'ailleurs régulièrement pour convaincre son ami Hugh Jackman de reprendre les griffes une toute dernière fois, le temps d'une aventure exclusive avec Deadpool. Mais l'interprète de Logan semble encore réticent. Mais comme l'a prouvé le MCU ces derniers temps, notamment avec les retours de Tobey Maguire et d'Andrew Garfield dans Spider-Man : No Way Home, tout est possible dans les films Marvel ! Quoi qu'il en soit, Ryan Reynolds lui, est très chaud pour Deadpool 3 avec Shawn Levy :