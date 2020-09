Ryan Reynolds fait sortir l'acteur Rick Moranis de sa retraite

Voir aussi

Scream : un acteur principal de 13 Reasons Why rejoint le casting du nouveau film

Les informations sur le prochain "Scream" continuent de tomber, toujours à propos du casting. L'énorme nouvelle, c'est le retour de Neve Campbell en Sidney Prescott. Quelques heures après, on apprend qu'un acteur principal de "13 Reasons Why" et d'autres recrues se joignent à la fête.