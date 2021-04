S.O.S. Fantômes 2 sur Netflix : le scénario original n'avait rien à voir avec la version finale du film

Initialement, l'histoire de « S.O.S. Fantômes 2 » était totalement différente du rendu final. Dan Aykroyd voulait en effet emmener son équipe en Écosse, pour la confronter à une horde de fantômes britanniques.

S.O.S. Fantômes : une saga culte

Tout débute en 1984, quand Ivan Reitman met en scène un film voué à devenir culte : S.O.S Fantômes. Pour l'occasion il réunit Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis, Ernie Hudson et Sigourney Weaver dans une comédie fantastique emblématique. S.O.S. Fantômes devient une référence absolue, est nommé deux fois aux Oscars et rapporte plus de 296 millions de dollars de recettes au box-office (pour un budget de 30 millions). Forcément, suite à ce triomphe, les studios Columbia Pictures se lancent dans la production d'une suite.

S.O.S. Fantômes 2 ©Columbia Pictures

En 1989, Ivan Reitman revient donc derrière la caméra et met en scène S.O.S. Fantômes 2. Là encore le film cartonne avec plus de 215 millions de dollars au box-office. Pourtant, aucun troisième opus n'a vu directement le jour. Outre une série animée culte, il faut ensuite attendre 2016 pour que Paul Feig mette en scène un reboot de la franchise avec un casting 100% féminin. Mais cette nouvelle version de S.O.S. Fantômes se fait descendre par les critiques presses et spectateurs. Heureusement, Jason Reitman, le fils d'Ivan Reitman, va offrir une suite aux deux S.O.S. Fantômes originaux avec S.O.S. Fantômes : L'Héritage. L'occasion de ramener les membres du casting originel encore vivants, à savoir Bill Murray, Sigourney Weaver, Dan Aykroyd et Ernie Hudson. Sortie prévue le 10 novembre prochain.

Le scénario originel de la suite était totalement différent

Initialement, Dan Aykroyd, l'auteur du scénario, avait une toute autre vision de S.O.S. Fantômes 2. Selon le numéro de mars 1989 de Starlog, Bill Murray avait présenté cette suite de S.O.S Fantômes sous le titre de The Last of the Ghostbusters. Puis, selon le numéro de novembre 1989 de Cinefex, l'idée de suite de Dan Aykroyd comprenait une excursion internationale de lutte contre les fantômes. Leur voyage devait emmener le quatuor en Écosse, où Peter Venkman dirigerait son équipe pour sauver Dana des griffes d'un groupe de fées et d'une civilisation souterraine. Finalement, Dan Aykroyd a jugé que son idée originale était trop bizarre pour être prise au sérieux :

C'était aussi probablement trop inaccessible, même si je pensais au moment où je l'ai écrit que c'était la direction dans laquelle nous devions aller. Je voulais quitter New York parce que je pensais que nous avions fait le tour du concept original. Les souterrains, c'était différent. Il s'agissait d'un tube pneumatique de deux mille miles de long dans lequel ils voyageaient pendant trois jours.

S.O.S. Fantômes 2 ©Columbia Pictures

Finalement, Dan Aykroyd a préféré laisser l'intrigue à New York. Il reste cependant quelques bribes de cette première idée, puisque les protagonistes s'aventurent dans les couloirs souterrains du métro new-yorkais. Dans une interview lors du Ghostbusters 35th Anniversary Fan Fest, Dan Aykroyd a confirmé que l’Écosse aurait été un cadre idéal pour S.O.S. Fantômes 2 en raison des nombreuses légendes de fantômes qui existent là-bas. Même si la troupe de Bill Murray ne s'est pas rendue en Écosse, S.O.S. Fantômes 2 demeure un film très réussi et une suite largement convaincante.