S.O.S. Fantômes L'Héritage : Dan Aykroyd parle de son expérience sur le tournage

Nous ne sommes plus qu’à quelques semaines de la sortie de « S.O.S. Fantômes : L’Héritage ». L’occasion pour Dan Aykroyd de parler de son retour dans le film de Jason Reitman, plusieurs décennies après « S.O.S. Fantômes 2 ».

S.O.S. Fantômes : L’Héritage – toute la bande est de retour

Attendu le 1er décembre prochain, S.O.S. Fantômes : L’Héritage fera suite aux deux premiers opus sortis dans les années 1980. Pour l’occasion, Jason Reitman succède à son père Ivan Reitman à la réalisation. En effet, ce dernier avait mis en scène les deux premiers épisodes de la saga S.O.S. Fantômes, sortis en 1984 et 1989.

Au fil des années, ces deux comédies fantastiques sont devenues des classiques du septième art. À l’époque, le dytique réunissait une distribution impressionnante, notamment portée par Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver et le regretté Harold Ramis, décédé en 2014. À eux deux, les films ont rapporté plus de 511 millions de dollars de recettes au box-office.

S.O.S. Fantômes ©Columbia Pictures

En 2016, Paul Feig décide de faire un reboot féminin de la licence. Devant sa caméra, il engage un casting notamment composé de Melissa McCarthy, de Kristen Wiig, de Kate McKinnon, de Leslie Jones et de Chris Hemsworth dans le rôle du secrétaire. L’occasion pour Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson et Sigourney Weaver de faire une courte apparition dans le film. Mais rien de vraiment inoubliable.

Ainsi, avec S.O.S. Fantômes : L'Héritage, Jason Reitman veut offrir une véritable suite aux deux volets de son père. L'occasion pour lui de ramener le casting d'origine, accompagné de petits nouveaux. En effet, Paul Rudd, Carrie Coon, Finn Wolfhard et Mckenna Grace sont également à l'affiche.

Dan Aykroyd aux anges !

Lors d'une récente interview avec The Hollywood Reporter, Dan Aykroyd est revenu sur le tournage de S.O.S. Fantômes : L'Héritage et sur la joie de reprendre le rôle de Ray Stantz. Le film marquera donc la quatrième apparition du comédien dans ce rôle. Et voici ce qu'il avait à dire sur cette nouvelle suite :

C'était une joie totale. Quel privilège d'être invité à faire ça. C'était une satisfaction créative de travailler à nouveau avec Ernie, Bill et Sigourney. Sans Jason et Ivan, je ne sais pas si nous aurions eu ce casting magnifique. Pour traîner avec des frères comme ça, en famille, c'est toujours amusant. Ça m'a rappelé des souvenirs, des bons comme des moins bons.

S.O.S. Fantômes : L'Héritage ©Sony Picture

Evidemment, le casting d'origine aura une influence limitée sur le scénario. Le récit se concentre en effet principalement sur de nouveaux personnages. Mais les anciens Ghostbusters auront quand même un rôle à jouer. En attendant la sortie du film, le 1er décembre prochain, on vous laisse avec ces quelques images :