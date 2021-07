S.O.S. Fantômes L'héritage : des personnages cultes de retour dans le nouveau trailer

"S.O.S. Fantômes : L'héritage" redonne de ses nouvelles avec une bande-annonce qui va plaire aux fans de la première heure. Sony joue sur la nostalgie et parvient complètement à nous donner envie de voir le film signé Jason Reitman.

Le nouveau S.O.S. Fantômes

Les fans sont encore contrariés quand on évoque le S.O.S. Fantômes de Paul Feig mais ils auront bientôt un film qui promet de les caresser dans le sens du poil. S.O.S. Fantômes : L'héritage va tenter d'être une suite digne de ce nom aux deux excellents premiers volets. Jason Reitman, fils d'Ivan Reitman, remplace son père derrière la caméra, signe qu'une nouvelle génération est prête à reprendre le flambeau.

SOS Fantômes : l'héritage © Sony Pictures

Dans ce scénario, une mère de famille célibataire (Carrie Coon) aménage avec ses deux enfants (McKenna Grace et Finn Wolfhard ) dans une petite ville des États-Unis. Elle récupère par le même occasion la vieille maison de son père, à l'abandon depuis son décès. Peu de temps après l'arrivée du trio, la bourgade est frappée par des phénomènes paranormaux. Le frère et la soeur vont découvrir qui était réellement leur ancêtre. Aidés par un professeur (Paul Rudd), leur tour est venu de combattre des monstres.

Un film qui revendique son héritage

La première bande-annonce du film remonte à décembre 2019. Entre temps, la crise sanitaire a fait des dégâts et Sony a préféré repousser S.O.S. Fantômes : L'héritage à une date plus convenable. Il est désormais attendu le 10 novembre prochain dans les salles françaises. Pour faire vivre la promotion du film, une nouvelle bande-annonce vient d'être diffusée. Elle permet de voir des images inédites et décide de miser sur la nostalgie pour toucher les anciens fans. Différents rappels à l'équipe originale sont visibles dans la bande-annonce. On sent que la notion d'héritage revendiquée dans le titre est importante.

Une nouvelle génération va prendre le relai pour combattre les fantômes et monstres (ils sont nombreux dans cet aperçu), mais ça ne veut pas dire pour autant que les anciens ne seront pas de la partie. Le film va réunir Bill Murray, Dan Aykroyd et Ernie Hudson, tout en rendant hommage au disparu Harold Ramis puisque les deux personnages incarnés par Finn Wolfhard et Mckenna Grace sont des petits-enfants d'Egon Spangler. Les toutes dernières secondes de la bande-annonce teasent le retour des anciens, avec Ray Stantz qui décroche au téléphone. Sigourney Weaver reprendra également son rôle, tout comme Annie Potts, que l'on peut apercevoir dans les nouvelles images