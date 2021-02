S.O.S Fantômes L'Héritage : Ernie Hudson annonce le retour de son personnage

Le comédien Ernie Hudson a confirmé que son personnage allait revenir dans "S.O.S Fantômes : L'héritage". Il a même précisé que Winston Zeddemore allait être davantage développé dans ce nouvel épisode.

Le retour des S.O.S Fantômes

Après le reboot féminin de Paul Feig, les S.O.S Fantômes sont de retour aux origines. Jason Reitman, le fils du réalisateur Ivan Reitman qui avait mis en scène les deux premiers opus, décide d'offrir un troisième tour de piste à ces personnages cultes. Plus de trente ans après S.O.S Fantômes 2, Bill Murray, Sigourney Weaver et Dan Aykroyd vont tous reprendre leurs rôles. Le reste de la distribution se complète avec Paul Rudd, Finn Wolfhard et Carrie Coon. S.O.S Fantômes : L'Héritage aurait dû voir le jour à l'été 2020, mais avec la pandémie de Covid-19, le film a été repoussé au 10 novembre prochain.

Ernie Hudson sera lui aussi de retour

Le S.O.S Fantômes de 2016 est devenu une parenthèse controversée. Alors que le casting original revenait le temps de courts caméos, l'échec critique et populaire du film à poussé Sony à le sortir de la continuité pour le rendre non canon. Le nouvel opus de Jason Reitman sera donc considéré comme le troisième film de la franchise.

Winston Zeddemore (Ernie Hudson) - S.O.S Fantômes ©Sony Pictures

Lors d'une interview avec The Inside of You, Ernie Hudson a confirmé avec enthousiasme son implication dans ce nouveau Ghostbusters. Il a même précisé que son personnage serait davantage développé dans ce nouvel épisode. Ce qui est une bonne chose, parce que Winston a largement été sous employé dans les deux films originaux. Ernie Hudson a lui-même convenu que son rôle dans le film original était largement restreint par rapport au scénario de base, ce qu'il a toujours regretté. Mais S.O.S Fantômes : L'Héritage rectifiera le tire.

Ce nouveau Ghostbusters suivra les aventures d'une famille composée d'une mère célibataire et de ses deux enfants. Ces derniers déménagent dans une ferme de l'Oklahoma, où les enfants découvrent que leur défunt grand-père avait un lien important avec les films originaux. Ce qui laisse présager qu'il s'agira d'une manière de rendre hommage au regretté Harold Ramis, décédé en 2014. La bande-annonce promet un retour aux sources tout en modernisant le propos. S.O.S Fantômes : L'Héritage qui semble être plus ambitieux que ses prédécesseurs, et devrait offrir quelques instants magiques pour les fans de la franchise.