S.O.S. Fantômes L'héritage : les premiers avis sont tombés

Victime de la crise sanitaire, "S.O.S. Fantômes : L'héritage" s'est trouvé une nouvelle date de sortie en novembre prochain. Le film vient d'être projeté en avant-première très anticipée à l'occasion de la CinemaCon et les réactions viennent de tomber.

S.O.S. Fantômes : entre nostalgie et renouveau

Sony a récemment réactivé la promotion de S.O.S. Fantômes : L'héritage avec la diffusion d'une nouvelle bande-annonce qui a misé sur la nostalgie pour nous appâter. Et ça a fonctionné ! Cette suite réalisée par Jason Reitman, le fils d'Ivan Reitman, doit parvenir à introduire la nouvelle génération, tout en n'oubliant pas de rendre hommage à l'ancienne. Un numéro d'équilibriste, qui ne doit pas verser dans le "fan service" à outrance. Le scénario va se dérouler dans une petite ville américaine. Là où une mère célibataire et ses deux enfants viennent s'installer. La tribu s'installe dans la maison du grand-père et, sans tarder, des événements étranges vont commencer à frapper ce petit coin des États-Unis. Les enfants vont découvrir que le père de leur mère n'était pas n'importe qui et qu'il a laissé derrière lui un précieux héritage.

Mr. Grooberson (Paul Rudd) - S.O.S. Fantômes : l'héritage ©Sony Pictures Releasing

La franchise a été malmenée avec le raté S.O.S. Fantômes de Paul Feig mais on s'attend cette fois à une œuvre plus en phase avec l'esprit de l'univers. Il faut dire que le retour de la vielle garde attise notre curiosité. Hormis Harold Ramis qui n'est plus de ce monde et à qui le film va rendre hommage, Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Annie Potts et Sigourney Weaver vont tous apparaître. Ils assisteront Finn Wolfhard et Mckenna Grace dans les rôles des enfants, Carrie Coon qui incarnera leur mère et Paul Rudd en professeur.

Les premiers avis sont là

Le film est maintenant prévu le 10 novembre prochain sur les écrans français. Quasiment trois mois avant son arrivée, il vient d'être montré lors de la CinemaCon qui se déroule en ce moment. Cet événement destiné aux professionnels de l'industrie permet de teaser les prochaines sorties. Une projection exceptionnelle a eu lieu et des premiers retours sont tombés dans la foulée. Même s'il faut encore pas mal patienter, ces avis annoncent une réussite.

J'ai vu S.O.S. Fantômes : L'héritage. Désolé, aucune review. Mais ce que je peux dire c'est que le meilleur de la série, sans cesse. Incroyablement bien écrit, sans trop appuyer sur la nostalgie, et en racontant une histoire meilleure que l'originale aurait pu être. Un gagnant dans tous les sens.

S.O.S Fantômes : L'héritage est la suite que les fans attendent depuis des décennies, pour le meilleur et pour le pire. Il y a des nouveaux personnages formidables, beaucoup de surprises et beaucoup de rires avec juste ce qu'il faut de nostalgie. J'ai tellement adoré. Cependant, il n'est pas exempt de défauts. Principalement, il contient tellement de choses qu'il y a des grands sauts dans l'intrigue qui empêchent de vraiment exploiter tout le potentiel. Quand est-ce que ça marche ? En particulier avec les trucs d'enfants ? Ouais, ça marche. Parfois, ce n'est pas le cas. Dans l'ensemble cependant, j'ai applaudi, pleuré et j'ai hâte de le revoir.

Une projection surprise de S.O.S. Fantômes : l'héritage a eu lieu durant la CinemaCon. J'AI ADORÉ. Ce film représente tout pour moi - une suite avec de l'émotion qui est presque indéchiffrable pour les étrangers . C'est ce que les fans voulaient depuis longtemps. JE PEUX MOURIR POUR MUNCHER.

J'ai vu le film, et je peux confirmer que c'est tout ce que vous avez attendu et plus encore. Également, prévoyez des mouchoirs.