S.O.S. Fantômes - L'Héritage : l'ultime bande-annonce dévoile le retour de Bill Murray

« S.O.S. Fantômes : L'Héritage » vient de dévoiler une ultime bande-annonce. De nouvelles images qui dévoilent, enfin, le retour de l'équipe originelle emmenée par Bill Murray. Sortie prévue le 1er décembre prochain.

S.O.S. Fantômes - L'Héritage : une histoire de famille

La saga S.O.S. Fantômes, vous la connaissez. Tout débute en 1984 quand Ivan Reitman se lance dans la réalisation du tout premier opus de la saga Ghostbusters. L'idée vient du duo Harold Ramis et Dan Aykroyd qui imaginent cette histoire de fantômes pas comme les autres. Ils donnent la réalisation de leur projet à Ivan Reitman, et décident de jouer dans le film. S.O.S. Fantômes est ainsi connu pour sa distribution hallucinante composée de Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis, Ernie Hudson et Sigourney Weaver. S.O.S. Fantômes est rapidement un succès et rapporte ainsi plus de 296 millions de dollars de recettes, pour un budget de 30 millions.

S.O.S. Fantômes : L'Héritage ©Sony Pictures

Un score largement satisfaisant qui pousse Columbia Pictures à produire une suite. En 1989, toute l'équipe est de retour pour mettre en scène S.O.S. Fantômes 2, qui rapporte à son tour plus de 215 millions de dollars de recettes au box-office. Après une adaptation en série animée, et des détournement sous forme de comics, la franchise revient sur grand écran en 2016, quand Paul Feig décide de réaliser un reboot féminin de la licence. Ainsi sort S.O.S. Fantômes, porté par un casting notamment emmené par Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon, Leslie Jones et Chris Hemsworth. Malheureusement pour Sony, le long-métrage est un échec critique. Côté box-office, le film parvient cependant à rapporter plus de 229 millions de dollars de recettes pour un budget de 144 millions.

Le retour de la team originale

Le 1er décembre prochain, les Ghostbusters seront de retour une quatrième fois sur grand écran. Jason Reitman décide de succéder à son père pour mettre en scène S.O.S. Fantômes : L'Héritage. Un nouveau film qui oublie totalement la version de Paul Feig et décide de faire suite à S.O.S. Fantômes 2. Mais ce nouvel opus est également l'occasion de présenter de nouveaux personnages emmenés par Paul Rudd, Finn Wolfhard, Carrie Coon et Mckenna Grace. Cependant, S.O.S. Fantômes : L'Héritage sera également un moyen de ramener le cast original, et l'équipe initiale des Ghostbusters. Même si Harold Ramis n'est malheureusement plus de ce monde, le reste de l'équipe, composée de Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Annie Potts et Sigourney Weaver sera de la partie.

S.O.S. Fantômes : L'Héritage ©Sony Pictures

Et l'ultime teaser de S.O.S. Fantômes : L'héritage vient enfin offrir quelque chose aux fans. Après de nombreuses bandes-annonces qui se refusaient à ramener l'équipe originelle, ce nouveau teaser fait enfin référence à Bill Murray et consorts. En effet, après quelques images déjà vues dans les autres bandes-annonces présentées précédemment par Sony, celle-ci offre enfin un regard sur les Ghostbusters originaux. Le teaser se conclue en effet sur un plan énigmatique sur trois personnages habillées en chasseurs de fantômes avec la voix de Bill Murray qui raisonne et qui dit : « On vous a manqué ? ».