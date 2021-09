S.O.S Fantômes l'héritage : Sigourney Weaver promet un film étonnant

La comédienne Sigourney Weaver pense que « S.O.S. Fantômes : L’Héritage » va surprendre tout le monde. L’actrice chante déjà les louanges du futur blockbuster, attendu le 1er décembre prochain en salle.

S.O.S. Fantômes : L’Héritage – le retour de la famille Ghostbusters

Pour revenir aux origines de S.O.S. Fantômes, il faut remonter en 1984. C’est à cette époque que le cinéaste Ivan Retiman met en scène le premier opus de la franchise. C’est Harold Ramis et Dan Aykroyd, qui jouent tous les deux dans le long-métrage, qui écrivent le scénario de ce film voué à devenir culte. Pour compléter leur équipe, ils font appel à Bill Murray, Sigourney Weaver et Ernie Hudson. Ils deviennent alors les célèbres Ghosbusters. Le film s’avère être un énorme succès, autant critique que populaire avec plus de 296 millions de dollars de recettes (pour un budget de 30 millions de dollars). Face à ce triomphe, Columbia Pictures décide de lancer la production d’une suite.

S.O.S. Fantômes ©Columbia Pictures

En 1989 toute l’équipe est de retour pour mettre en scène S.O.S. Fantômes 2. Là encore, le film est un succès avec plus de 215 millions de dollars de recettes au box-office. Ensuite, l’univers Ghostbusters a été dérivé en série animée, en comics, avant de revenir sur grand écran en 2016. En effet, le cinéaste Paul Feig est chargé par Sony Pictures de mettre en scène un reboot féminin de la franchise. Malheureusement, l’œuvre est totalement descendue par les critiques presses comme spectateurs malgré un score honorable au box-office de plus de 229 millions de dollars de recettes (pour un budget de 144 millions).

Un nouveau chapitre qui promet d’être surprenant

Mais Sony ne semble pas vouloir abandonner la saga S.O.S. Fantômes pour autant. Le studio va en effet prochainement sortir S.O.S. Fantômes : L’Héritage, qui fera suite aux deux premiers opus d’Ivan Reitman. Pour l’occasion, c’est son fils, Jason Reitman, qui s’occupe de la mise en scène. Côté casting, la distribution se compose notamment de Paul Rudd, Carrie Coon et des jeunes Mckenna Grace et Finn Wolfhard. S.O.S. Fantômes : L’Héritage sera également l’occasion de revoir le casting originel puisque Bill Murray, Sigourney Weaver et Dan Aykroyd seront de la partie.

S.O.S. Fantômes : L'Héritage ©Sony Pictures

Lors d’une récente interview avec ET Canada, la comédienne Sigourney Weaver ne s’est pas retenue de souligner la qualité du futur opus S.O.S. Fantômes :

S.O.S. Fantômes : L’Héritage est plein de cœur. C'est très amusant. C'est très charmant. Et cela surprendra tout le monde. C'est juste un film formidable.

Et c’est une bonne nouvelle, surtout après l’échec cuisant de celui de Paul Feig. On espère vraiment que ce nouveau S.O.S. Fantômes sera à la hauteur de nos espérances.

Réponse le 1er décembre !