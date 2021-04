S.O.S. Fantômes L'Héritage : un teaser dévoile le retour d'un personnage iconique

Adieu le "S.O.S. Fantômes" raté de 2016, et bonjour "S.O.S. Fantômes : L'Héritage". Cette suite directe du second volet, sortie en 1989, fait partie des grands films attendus de 2021. Pour pimenter un peu plus l'attente, Sony a dévoilé un nouveau teaser qui voit le retour d'un personnage culte de la franchise.

S.O.S. Fantômes L'Héritage : un volet très attendu S.O.S. Fantômes fait toujours partie des films les plus populaires des années 80. Une histoire de chasseurs de fantômes est rapidement devenue pop-culturelle. De ce fait, il a entrainé une suite en 1989, un reboot en 2016, deux séries animées, une série de comics et plusieurs jeux vidéo. S.O.S. Fantômes : L'Héritage est donc le dernier produit de la licence. Le titre français du film est d'ailleurs très équivoque puisque c'est Jason Reitman qui réalise ce troisième volet officiel. En effet, ce dernier est le fils d'Ivan Reitman, réalisateur des deux premiers opus. L'histoire est belle mais la pression est considérable, surtout que le réalisateur doit faire oublier S.O.S. Fantômes de Paul Feig. Toutefois, il sera aidé dans cette tâche par les emblèmes de la franchise que sont Bill Murray, Dan Aykroyd et Ernie Hudson, tous trois présents au casting. Ils seront accompagnés par des noms bien connus comme McKenna Grace, Paul Rudd, Finn Wolfhard ou bien encore Carrie Coon. Le retour du... Chamallow Le nouveau teaser dévoilé est court mais ravira les nostalgiques. En effet, on voit le personnage incarné par Paul Rudd faire ses courses au supermarché. Seulement, les choses deviennent rapidement chaotiques lorsque des mini-bibendum chamallows sortent de leur paquet pour semer la pagaille. Pour rappel, le bibendum chamallow est la mascotte de la marque de guimauves Stay Puft. Cette marque était la préférée de Ray (interprété par Dan Aykroyd) quand il faisait griller les chamallows au feu de bois durant son époque de scout. C'est ce souvenir d'enfance qu'il matérialisera maladroitement en géant destructeur dans le film de 1984. S.O.S. Fantômes ©Sony Pictures Par la suite, le personnage réapparaîtra dans la série animée S.O.S. Fantômes. Toutefois, il sera un allié des chasseurs de fantômes et non plus un antagoniste. Est-ce que ce sera le cas pour S.O.S. Fantômes : L'Héritage ? Réponse le 11 novembre 2021, sauf si la crise sanitaire perturbe encore les choses.