Sacrées Sorcières : bande-annonce de la nouvelle adaptation par Robert Zemeckis

Robert Zemeckis s'attaque au roman "Sacrées Sorcières" dans une adaptation avec Anne Hathaway et Octavia Spencer. La Warner a mis en ligne la bande-annonce de ce film qui, à l'inverse de beaucoup d'autres, ne va pas éviter de sortir avant la fin de l'année en cours.

Robert Zemeckis touche au chef d'oeuvre de Roald Dahl

Nicolas Roeg s'y était frotté dans les années 90 mais son adaptation de Sacrées Sorcières, bouquin culte de Roald Dahl, n'avait jamais provoqué trop de vagues. Sous la bannière de la Warner, c'est un cinéaste plus populaire, Robert Zemeckis, qui s'y frotte. On connaît tous les sorcières avec leur nez crochu, leur chapeau pointu et leur balais en bois. Rien de tout ça dans cette histoire que des générations connaissent. Ici, les sorcières sont infiltrées dans nos sociétés. Elles se fondent dans la masse mais quelques détails permettent de les reconnaître. Leurs cheveux ne sont pas des vrais, elles portent des perruques pour garnir leur crâne chauve. Lors de leurs réunions, elle se montrent sous leur vrai jour. Cette communauté va être découverte par le petit Bruno (Jahzir Bruno), un orphelin qui habite chez sa grand-mère (Octavia Spencer) en Alabama. Pas de chance pour lui, il va devenir le cible de la patronne des sorcières qui a un plan diabolique pour le monde des humains.

Un trailer peu convaincant

On note quelques petites différences avec le roman d'origine, dans l'identité du héros ou même la localisation. Le fond reste assez identique, avec un respect de la mythologie des sorcières pensée par Roald Dahl. Pour le reste, c'est là que ça commence à coincer. Sacrées Sorcières se montre avec une première bande-annonce et le film fait difficilement bonne impression. La direction artistique n'a pas un brin de magie à délivrer et l'ensemble a l'air assez pauvre visuellement. Sans parler des effets visuels, on a le sentiment de voir un film vidé d'âme, qui aligne trois décors et quelques acteurs pas mauvais sur le papier. Anne Hathaway est à son aise en méchante sorcière, Octavia Spencer ne force pas sur son talent et le jeune Jahzir Bruno se transforme en souris. On ne retient presque que Stanley Tucci, dans un second rôle.

Avec cet aperçu, pas simple de prédire une carrière couronnée de succès dans les salles pour Sacrées Sorcières. L'état du marché ne va pas l'aider et, d'ailleurs, la Warner envoie directement le film sur la plateforme HBO Max le 20 octobre. On dira que l'activité du parc de salles américaines est la cause de cette délocalisation mais le studio risque peut-être de s'éviter un bide.

En France, nous pourrons le voir sur grand écran à partir du 18 novembre prochain.