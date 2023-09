Sacrées sorcières : pourquoi Anne Hathaway s'est excusée pour sa participation au film

Célèbre ouvrage de l'auteur Charlie et la chocolaterie, Sacrées sorcières a droit à une nouvelle adaptation en 2021, après celle de Nicolas Roeg (Les Sorcières) sortie en 1990. Mis en scène par Robert Zemeckis (Retour vers le futur, Forrest Gump), le film nous plonge dans l'enfance du narrateur, auquel Chris Rock prête sa voix.

Après la mort de ses parents dans un tragique accident de voiture, le petit garçon est recueilli par sa grand-mère (Octavia Spencer) en Alabama, à la fin des années 60. Cette dernière ne cesse de le mettre en garde sur les sorcières, de viles créatures qui vouent une haine aux enfants.

Alors qu'ils séjournent tous deux au luxueux Grand Orleans Imperial Island Hotel, le héros s'aperçoit que les démons menés par la Grandissime Sorcière (Anne Hathaway) s'y retrouvent pour un congrès. Transformé en souris, il doit redoubler d'ingéniosité et de courage pour les combattre.

Lors de sa sortie aux États-Unis en octobre 2020, Sacrées sorcières se retrouve au cœur d'une polémique. Des personnes handicapées fustigent la représentation des mains des sorcières, à commencer par celles de la Grandissime, constituées de deux doigts et un pouce. Des mains qui s'apparenteraient à celles de personnes souffrant d'ectrodactylie.

Un hashtag #NotAWitch voit le jour sur Twitter et de nombreux internautes s'insurgent, dont la nageuse professionnelle Amy Warren. Cette dernière assure que ces similitudes pourraient provoquer de la défiance à l'égard des personnes handicapées et celles affichant des différences corporelles. Pour tenter d'apaiser la situation, Warner Bros. assure que l'équipe de Sacrées sorcières n'a jamais voulu stigmatiser quiconque.

En novembre 2020, Anne Hathaway décide à son tour de s'exprimer sur Instagram et de présenter ses excuses. Dans son message, l'actrice "promet" qu'elle va "faire mieux" à l'avenir et qu'elle ne s'est absolument pas rendue compte que l'apparence de son personnage pouvait s'avérer blessante. Dans un long post, la comédienne écrit :

Permettez-moi de commencer par dire que je fais de mon mieux pour être sensible aux sentiments et aux expériences des autres, pas par peur du politiquement correct, mais parce que ne pas blesser les autres est le niveau de base de la décence et que nous devrions tous lutter pour cela.

En tant que personne qui croit vraiment à l’inclusivité et qui déteste vraiment la cruauté, je vous dois à tous des excuses pour la douleur causée.

Je n’ai pas fait le lien avec le handicap quand on m'a montré le premier aperçu du personnage - si je l’avais fait, je vous assure que tout cela ne serait jamais arrivé.