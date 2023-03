Saga Creed : des spin-off au cinéma et à la télévision se préparent

Alors que le troisième volet de "Creed" est un carton au box-office, de nombreux projets se préparent pour développer la vie d'Adonis Creed. Un "Creed Universe" sur petit et grand écran.

Creed III : un uppercut au box-office

Après six opus de la saga Rocky, on pensait que cet univers nous avait tout raconté. Cependant, au milieu des années 2010, un projet dérivé prend forme : Creed. On y suit l'ascension dans le monde de la boxe d'Adonis Creed, fils de feu Apollo Creed. Si le scepticisme est de mise lors de la préparation du projet, les doutes sont vite levés lors de la sortie du premier opus en 2015 (2016 en France).

Michael B. Jordan - Creed III ©Warner Bros.

Au niveau critique et commercial, son succès permet non seulement de révéler Michael B. Jordan en tant que successeur de Sylvester Stallone, mais il aussi de redonner un second souffle à la franchise Rocky par l'intermédiaire de son spin-off. En 2023, la sortie de Creed III se signale une nouvelle fois par un important succès avec plus de 114 millions de dollars engrangés (chiffres en cours). Avec un opus réalisé par Michael B. Jordan et en dépit d'une absence de taille de Sly, la saga continue donc de grandir et peut commencer à construire son propre empire.

Des spin-off du spin-off

Selon Deadline, avec le rachat de la MGM (qui détient les droits de la franchise) par Amazon, une expansion de la saga Creed est actuellement en développement sur petit et grand écran. Comme projets sérieux, une série d'animation serait, en effet, à l'étude. Quand on sait que Michael B. Jordan s'est beaucoup inspiré d'animes japonais pour mettre en scène son Creed III, on se dit que ce serait parfaitement logique.

Comme autre projet qui vaut le coup d'œil, un film dérivé consacré à Drago est également en préparation. Ainsi, on s'intéresserait au parcours du monstrueux ex-boxeur qui s'était mesuré à Rocky dans le quatrième volet. Il sera une nouvelle fois incarné par Dolph Lundgren. On devrait également retrouver son fils Viktor (incarné par Florian Munteanu) que le public a pu voir dans Creed 2 et Creed III.

Enfin, la passion pour la boxe d'Amara Creed dans Creed III (fille d'Adonis et Bianca) pourrait être utilisée pour un projet de série en live-action. La verra-t-on enfiler les gants et tenter de devenir la reine de la boxe féminine ? Dans tous les cas, on aura encore du Creed durant ces prochaines années.