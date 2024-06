Cette saga horrifique ultra gore interdite aux moins de 16 ans va faire son grand retour en série

Treize ans après la sortie de son dernier film, la saga horrifique ultra gore "Hostel" va revenir sur nos écrans avec une série qui sera produite par Eli Roth, qui signera également la mise en scène de plusieurs épisodes. Un premier nom au casting a déjà été annoncé.

Hostel : bienvenue en enfer

Si vous êtes amateurs de films d'horreur et d'hémoglobines, vous êtes forcément familiers de la saga Hostel imaginée par Eli Roth et lancée en 2006, qui compte trois volets.

Le premier film suit deux étudiants américains, Paxton et Josh, qui voyagent à travers l'Europe avec leur ami islandais Óli. Ils arrivent en Slovaquie après avoir été attirés par des histoires de "filles faciles" dans une auberge. Ce qu'ils découvrent, cependant, est une organisation criminelle qui kidnappe des touristes pour les torturer et les tuer à des fins de divertissement pour les riches. Le film est surtout connu pour ses scènes de violence graphique et de torture intense, et a établi un nouveau standard dans le genre du "torture porn". À sa sortie, il a été interdit aux moins de 16 ans avec avertissement pour "de nombreuses images d'une grande violence".

Le premier film Hostel a été un succès commercial, rapportant plus de 80 millions de dollars dans le monde entier pour un budget de production de seulement 4,8 millions de dollars. Les deux suites ont moins fonctionné, mais ont satisfait les amateurs du genre.

Une série est en préparation

Treize ans après la sortie du troisième film (directement en vidéo), la saga Hostel s'apprête à faire son grand retour. Mais pas au cinéma. En effet, The Hollywood Reporter annonce qu'une série est actuellement en développement. Ainsi, on apprend que le comédien Paul Giamatti a récemment signé un accord pour jouer dans le projet, avec Eli Roth, Chris Briggs et Mike Fleiss, figures emblématiques de la franchise, également de retour pour ce projet. Cette série est développée par Fifth Season, le studio derrière la série Severance diffusée sur Apple TV+.

La série Hostel est décrite comme une "adaptation moderne" et un "thriller sophistiqué" qui réinventera la franchise horrifique lancée en 2006. Eli Roth et Chris Briggs, qui ont été les principaux architectes des films originaux, sont en charge de l'écriture du script, et Roth a prévu de réaliser certains épisodes. Ensemble avec Fleiss, ils seront également producteurs exécutifs de la série.

Aucune date de diffusion n'a pour l'instant été dévoilée.