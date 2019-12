Saint Maud : le nouveau cauchemar d’A24 se dévoile

Vous avez aimé ? Partagez :

Découvrez la bande-annonce frissonnante de Saint Maud le nouveau film d’horreur du studio A24 qui nous offre depuis quelques années des pépites du genre comme Midsommar, The Witch, ou Hérédité. Le film est attendu dans nos salles l’été prochain.

A24 est un des distributeurs indépendants de films les plus respectés du milieu. En sortant chaque année de véritables pépites cinématographiques (on peut notamment citer Moonlight, A Ghost Story, Under the Skin ou encore Room), l’apparition du logo A24 suffit à attiser notre curiosité puisque nous sommes rarement déçus du résultat. Pour ne rien gâcher, ces dernières années, A24 s’est spécialisé dans la distribution de films de genre singuliers comme The Witch, Midsommar ou Hérédité, faisant ainsi éclore des réalisateurs de grand talent comme Ari Aster ou Robert Eggers, et proposant des films horrifiques originaux et terriblement efficaces.

C’est pour cette raison que Saint Maud, leur nouvelle pépite horrifique qui arrivera dans nos salles en juin 2020, retient toute notre attention. La première bande-annonce dévoilée aujourd’hui et visible en tête d’article promet un long-métrage lancinant, haletant, et bien évidemment terrifiant, dans la lignée de leurs précédents films.

Mis en scène par la réalisatrice Rose Glass (qui n’a que des courts-métrages à son actif), Saint Maud raconte l’histoire d’une jeune aide-soignante, très pieuse, persuadée qu’elle doit sauver l’âme de sa patiente mourante. Mais si l’on en croit ces premières images, la jeune femme en mission divine se rapprochera davantage du Diable que de la lumière…

Projeté pour la première fois dans le cadre du Festival de Toronto 2019, Saint Maud a été très bien reçu par la presse anglo-saxone (91% sur Rotten Tomatoes), qui l’a déjà comparé à Midsommar ou à Grave. Il n’en fallait pas plus pour nous mettre l’eau à la bouche…