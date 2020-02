Saints Row : le scénariste Greg Russo promet le début d’une franchise folle

Le genre du GTA-like abrite parfois quelques propositions alléchantes pour nous offrir une alternative à la licence monstrueuse de Rockstar. Saints Row en est une, qui s’étend maintenant sur plusieurs épisodes. Son objectif est de nous lâcher dans un grand terrain de jeu (une ville, et même parfois plus) pour que le joueur se constitue sa propre expérience personnalisée en suivant un scénario constitué autour d’une guerre des gangs. Qu’on se le dise, pour ne pas se voiler la face, c’est avant tout cette sensation de liberté et le panel de possibilités qui fait le charme du genre. Plus on a l’impression, manette dans les mains, de pouvoir laisser libre cours à notre imagination (avec les éclats de violence que cela implique) et plus l’expérience sera satisfaisante. Saints Row ne se hisse pas au niveau des GTA mais on a pu prendre du plaisir en parcourant ces jeux, car ils n’ont pas peur de pousser les potentiomètres à fond afin que le fun déborde de partout.

En 2019, nous apprenions qu’une adaptation était en préparation avec F. Gary Gray à la réalisation. Ce dernier reste dans un univers assez urbain et musclé après avoir signé NWA : Straight Outta Compton et Fast and Furious 8. Bon, le hic, c’est qu’il a ensuite sorti Men in Black International… Greg Russo doit, lui, s’occuper du script. Encore inconnu, ce scénariste est totalement baigné dans le monde des jeux vidéo puisqu’il travaille sur le prochain Resident Evil et sur Mortal Kombat.

Interpellé sur Twitter, Russo a donné des nouvelles positives de Saints Row et promet des grandes choses :

Yes! Had a great writing session yesterday with the master, F. Gary Gray. We want to make Saints the next insane film franchise. LOT of love going into this. Hopefully more news soon…it's a good time to be a Saints fan. @SaintsRow #getyourpurpleon https://t.co/NnEnQeEqnz

— Greg Russo (@WriterRusso) February 8, 2020