Saoirse Ronan aurait pu tenir un rôle important dans Harry Potter

Saoirse Ronan a déjà eu plusieurs grands rôles au cours de sa carrière. Mais elle aurait aussi pu participer à l’une des sagas cinématographiques les plus célèbres de tous les temps : "Harry Potter".

Saoirse Ronan de retour dans The Outrun

Saoirse Ronan est l’une des actrices les plus talentueuses de sa génération. La comédienne américano-irlandaise a rapidement impressionné avec sa performance dans Reviens-moi, alors qu’elle n’avait que douze ans au moment du tournage. Elle a ensuite confirmé avec ses rôles suivants. Cette année, Saoirse Ronan est de retour dans The Outrun. On peut la voir incarner une femme qui quitte l’agitation de Londres pour le calme des Îles Orkney, en Écosse, afin de parvenir à se débarrasser d’une addiction à l’alcool. Le film est basé sur la biographie éponyme d’Amy Liptrot (voir notre avis).

Elle aurait pu jouer dans Harry Potter !

Pour la promotion de The Outrun, Saoirse Ronan était de passage sur le plateau de Jimmy Kimmel Live. Elle est notamment revenue sur le rôle qu’elle a le plus regretté de ne pas avoir décroché. Elle a révélé qu’il s’agissait de celui de Luna Lovegood, l’une des principales membres de l’Armée de Dumbledore dans la saga Harry Potter. La comédienne a tout de même apprécié l’expérience de l’audition pour un tel film :

J’ai auditionné pour le rôle de Luna Lovegood dans les Harry Potter il y a des années, parce que c’était le personnage irlandais, et je savais que je ne l’aurai pas parce que j’étais trop jeune. Mais au moins j’ai pu lire une scène qui allait être dans Harry Potter, et c’était le truc le plus cool du monde.

Finalement, c’est Evanna Lynch, réputée comme étant elle-même une très grande fan de la saga écrite par J.K. Rowling, qui a hérité du rôle de Luna Lovegood. Tout comme dans les livres, elle a été introduite dans le cinquième film, Harry Potter et l’Ordre du Phénix. Elle est ensuite revenue pour les trois longs-métrages suivants.

L’actrice a aussi raté un rôle dans Barbie

Au cours de l’émission avec Jimmy Kimmel, Saoirse Ronan est aussi brièvement revenue sur son absence de Barbie. Après avoir déjà collaboré deux fois avec Greta Gerwig, celle-ci lui avait encore offert un rôle dans son long-métrage. Mais alors qu’elle l'avait initialement accepté, l’actrice n’a pas pu le tenir à cause d’un conflit de calendrier. Elle allait en effet tourner The Outrun au même moment. Vous pouvez justement découvrir la performance de Saoirse Ronan dans The Outrun dès maintenant. Le film de Nora Fingscheidt est sorti dans les salles françaises le 2 octobre dernier.