Stephen King veut que vous voyiez cette adaptation et s'en prend à Warner

Stephen King a publiquement réagi à propos d'une adaptation très attendue de l'une de ses œuvres que Warner retient depuis plusieurs années : le film Salem, réalisé par Gary Dauberman.

Salem : mais où est passée l'adaptation cinématographique ?

En matière d'adaptations, peu de noms résonnent avec autant de force que celui de Stephen King, maître incontesté de l'horreur et du surnaturel. Ses œuvres, traduites en un nombre incalculable de films et de séries, ont captivé de nombreux spectateurs. Cependant, une de ses adaptations les plus attendues, celle de Salem (Salem's Lot en VO), se trouve actuellement dans un purgatoire cinématographique, suscitant la frustration non seulement des fans, mais aussi de King lui-même.

Publié pour la première fois en 1975, Salem se distingue comme l'une des pierres angulaires de la bibliographie de King. Le roman (déjà adapté à la télévision) explore le thème classique des vampires dans la petite ville américaine de Jerusalem's Lot, mais avec une tournure typiquement kingienne, mêlant l'horreur à une critique sociale tranchante.

L'adaptation en film de Salem a connu un processus de développement compliqué, semant le doute quant à l'intention de Warner Bros de sortir le film. Dirigée par Gary Dauberman (Annabelle 3) cette adaptation met en vedette Lewis Pullman dans le rôle de Ben Mears, un auteur qui retourne dans sa ville natale de Jerusalem's Lot pour découvrir que ses habitants sont transformés en créatures de la nuit.

Stephen King ne comprend pas Warner

Pourtant, malgré l'achèvement du film, Warner Bros. demeure évasif quant à la date de sortie. Initialement prévue pour 2022, puis reportée à 2023, l'adaptation devait finalement être diffusée sur HBO Max en octobre dernier avant d'être inexplicablement retirée des calendriers de sortie. Cette série de reports et d'annulations rappelle de manière inquiétante d'autres décisions récentes de Warner, comme l'abandon pur et simple de projets tels que Batgirl et Coyote vs Acme, soulevant des questions sur la stratégie de distribution de la compagnie.

Stephen King lui-même a pris publiquement position sur cette affaire. Sur X (anciennement Twitter), il a partagé ses impressions sur le film :

Entre vous et moi, Twitter, j'ai vu le nouveau 'SALEM'S LOT' et il est plutôt bon. Un cinéma d'horreur à l'ancienne : une montée lente, un grand final. Je ne suis pas sûr de savoir pourquoi WB le retient ; ce n'est pas comme s'il était embarrassant, ou quoi que ce soit. Qui sait. Je me contente d'écrire ces p***** de choses.

Cette déclaration de King souligne non seulement la qualité du film, mais aussi son incompréhension face à la réticence de Warner à le diffuser. Il met en avant le style "old-school" de l'adaptation, promettant un développement lent, mais satisfaisant, fidèle à l'esprit du roman original.