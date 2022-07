Salto : les films et séries à regarder cet été sur la plateforme

Salto propose encore et toujours des fictions en avant-première et de belles collections de séries et de films. Cet été, le catalogue sera rempli de grands classiques en tous genres. Côté séries, il y aura de quoi visionner des programmes inédits et l'intégrale de séries cultes. Côté cinéma, la plateforme offre des collections "Steven Spielberg", "Claude Zidi" et bien d'autres !