Sam Raimi pensait ne plus jamais réaliser un film Marvel

À la tête de "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", le metteur en scène Sam Raimi n’avait plus réalisé de film produit par l’écurie de super-héros depuis "Spider-Man 3" en 2007. Une franchise dont il s’est retrouvé exclu comme un malpropre, et qui l’a fait hésiter à tourner pour le MCU.

Sam Raimi : gloire et chute d’un génie

Révélé très jeune pour avoir mis en scène la trilogie horrifique culte Evil Dead (1981-1993), Sam Raimi est depuis longtemps un féru des comic books de super-héros. Cela s’est notamment vu dès 1990 lorsqu’il réalisa Darkman. En effet, alors qu’il n’avait pu obtenir les droits de Batman et de The Shadow, il décide de créer son propre super-héros en combinant les deux personnages. Le long-métrage est un succès surprise, entraînant même le lancement d’une franchise qui engendrera deux suites ainsi que d’autres produits dérivés tels que des jeux vidéo, des figurines…et même des comic books !

Cette réussite attire l’œil de Sony (via sa filiale Columbia Pictures) qui, au début des années 2000, engage Sam Raimi pour réaliser Spider-Man. La suite, on la connaît : énorme succès critique et commercial, un second volet considéré comme l’un des meilleurs films de super-héros de tous les temps…Bref, Sam Raimi fait clairement partie des artistes qui remettent en selle le genre du film de super-héros avec Stephen Norrighton (pour Blade) et Bryan Singer (pour X-Men).

Cependant, la machine s’enraye durant la production de Spider-Man 3. En effet, les succès de Spider-Man et Spider-Man 2 font perdre la tête des pontes de Sony qui empêchent Sam Raimi d’avoir les mains libres, à la différence des deux précédents volets. Résultat : un box-office international réussi, mais une catastrophe artistique descendue par les critiques et les fans du Tisseur. Cet échec fait naître des tensions entre Sam Raimi et le studio, ce qui conduit à un reboot cinématographique des aventures de Spider-Man… sans le réalisateur de la précédente trilogie.

Une blessure toujours vive pour le réalisateur

Aujourd’hui, du temps s'est écoulé puisque c’est désormais Marvel/Disney qui trône au sommet de la production des films de super-héros. Bien que Sony ne soit plus aussi influente que dans les années 2000, elle reste toujours présente, détenant encore la franchise Spider-Man qu’elle fait fructifier via les films de l’Homme-Araignée (produits avec Marvel/Disney) et les longs-métrages Venom.

C’est dans ce contexte très particulier que Sam Raimi a reçu une proposition pour réaliser Doctor Strange in the Multiverse of Madness, remplaçant Scott Derrickson qui était à la tête du premier volet. Cependant, le cinéaste n’était pas très chaud pour tourner dans un film appartenant à Marvel, comme il l’a récemment déclaré au micro de Collider :

Je ne savais pas si je pourrais y faire face de nouveau, car cela avait été si horrible d’être le réalisateur de Spider-Man 3. Internet s’était enflammé, les gens n'aimaient pas ce film et ils en ont beaucoup parlé. Par conséquent, ce fut difficile de revenir.

Au final, Sam Raimi a accepté de réaliser le second épisode de Doctor Strange, désireux d’accomplir ce défi exigeant. De même, son appréciation du volet précédent a beaucoup pesé dans la balance :

J'ai toujours beaucoup aimé le personnage de Doctor Strange. Ce n'était pas mon préféré, mais il était parmi mes favoris. J'ai adoré le premier film, je pense que Scott Derrickson a fait un travail formidable et incroyable. Alors, j'ai répondu : « Ok ». Ils ont laissé le personnage dans une position intéressante à explorer. Pourtant, je n’aurais jamais pensé refaire un autre film de super-héros. C’est arrivé, c’est tout.

Le retour de Sam Raimi chez Marvel est en tout cas une très bonne nouvelle, d’autant que son Doctor Strange se présente comme un épisode déterminant pour les aventures des Avengers.

Raimi approuve le nouveau Spider-Man

Une preuve supplémentaire que l’eau a coulé sous les ponts entre Sam Raimi et Sony ? Sa réaction après la première bande-annonce folle de Spider-Man : No Way Home. En effet, le metteur en scène a beaucoup apprécié l’apparition du Docteur Octopus à la fin du trailer. Une présence qui lui a rappelé de bons souvenirs, lui qui a dirigé son interprète Alfred Molina dans Spider-Man 2 en 2004. Comme il le déclare dans SYFYWIRE :

Il est magnifique. Il a l’air génial, l’animation est géniale (…) Je suppose que ce ne sont pas des marionnettes, parce que lorsqu’on a fait Doc Ock, nous avions des marionnettes et de l’animation pour ses tentacules. Mais j’adore le fait qu’ils aient gardé le costume. Je pense que ça va être un super film.

Spider-Man ©Columbia Pictures

Doctor Strange in the Multiverse of Madness sortira dans les salles françaises le 23 mars 2022