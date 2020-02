Samaritan : le film de super-héros avec Stallone a son casting

Vous avez aimé ? Partagez :

Sylvester Stallone va jouer au super-héros dans « Samaritan », un projet original qui surfera sur un genre en vogue en ce moment. Si le vétéran du cinéma d’action, qui a encore de très beaux restes physiques, sera la tête d’affiche, tout un casting s’est composé autour de lui.

Rambo, Rocky, Judge Dredd, Cobra ou encore Demolition Man, Sylvester Stallone a eu dans sa carrière un paquet de rôles virils et iconiques. Certains continuent encore de la suivre aujourd’hui et l’acteur a tendance à se reposer sur sa légende pour continuer de faire l’actualité. Après avoir encore campé Rambo dans un nouveau volet plus qu’oubliable, il est attaché maintenant à un projet plus curieux. Titré Samaritan, le film dépeindra la disparition d’un super-héros après un tragique événement. 20 ans sont passés et personne ne sait si l’homme est encore en vie. Mais un adolescent veut une réponse et partira à sa recherche. Va-t-il le retrouver ? On se doute que oui, car c’est Stallone qui va l’interpréter. Et c’est le jeune Javon ‘Wanna’ Walton (Euphoria) qui vient de décrocher l’autre rôle principal.

Dans une ère dominée par les adaptations de comics, Samaritan est un scénario complètement original ! Rien que ça, c’est déjà un très bon point. Les films de super-héros qui ne sont pas basés sur un matériau existant sont extrêmement rares. La MGM, pas du tout habituée à innover de la sorte, dégaine cette curiosité écrite par Bragi F. Schut. Le studio est toujours derrière la licence Rocky – et donc derrière Creed – ce qui peut expliquer que des bonnes relations permettent l’implication de Stallone dans ce nouveau projet. C’est Julius Avery qui a été choisi pour la mise en scène. On lui doit le sympathique mais néanmoins trop gentil Overlord, un petit film d’horreur pas désagréable.

Qui pour assister Stallone dans Samaritan ?

La star sera évidemment notre bon vieux Sly et le casting autour de lui nous le fait sentir. Aucun gros nom supplémentaire n’est à noter. Martin Starr ( Future Man), Pilou Asbæk (que Julius Avery a déjà dirigé sur Overlord), Dascha Polanco (Orange Is the New Black) et Moises Arias (Monos) sont les recrues qui vont agrémenter la distribution dans des rôles encore inconnus.

En plus d’être original, Samaritan va prendre le risque de débarquer en période de fêtes pour espérer être un petit carton. Hormis Dune de Denis Villeneuve, aucun blockbuster n’est annoncé. Ni Marvel ni DC n’ont pris le créneau pour caser un film de super-héros (Eternals sortira le 4 novembre), ce qui laisse le champ libre à ce drôle de projet. La date de sorte est prévue le 9 décembre 2020.