Samuel L Jackson dévoile ses 5 rôles préférés

Samuel L Jackson est incontestablement l’un des meilleurs acteurs de sa génération. C’est un touche-à-tout qui a tourné dans des productions extrêmement variées. Le comédien vient par ailleurs de dévoiler, selon lui, les 5 meilleurs films de sa carrière.

Samuel L Jackson : « Motherfucker » style

Samuel L. Jackson a tourné dans un nombre impressionnant de films. En 50 ans de carrière, le comédien a joué pour le compte des plus grands réalisateurs du septième art. Acteur fétiche de Quentin Tarantino, on a également pu le voir dans la franchise Star Wars, dans des films de Spike Lee comme Do the Right Thing, de Steven Spielberg comme Jurassic Park, de Tim Burton comme Miss Peregrine et les Enfants particuliers et évidemment dans le Marvel Cinematic Universe dans la peau de Nick Fury.

Mais outre des grands classiques du septième art, l’acteur est également réputé pour son auto-dérision, et ainsi pour des séries B joyeusement stupides. C’est dans cette logique qu’on peut voir Samuel L Jackson dans des films comme Des serpents dans l’avion, Peur Bleue, Shaft ou encore xXx. Grand fan de BD, il multiplie aussi les rôles dans les adaptations de comics ou les films de super-héros comme Les Indestructibles, The Spirit ou Incassable. C’est donc un acteur qui refuse d’entrer dans des cases, et qui demeure l’un des préférés du cinéma populaire.

Les meilleurs films de Samuel L Jackson selon Samuel L Jackson

Samuel L Jackson est également l’un des plus prolifiques de sa génération, et apparaît dans un nombre impressionnant de projets en tout genre. Forcément, le comédien est à l’écran sur énormément de longs-métrages. Ainsi, il est assez difficile d’en ressortir uniquement cinq. Pourtant, c’est ce qu’il a fait au micro de The Late Show, où il a sectionné, selon lui, ses 5 meilleurs films. Pendant son intervention, Stephen Colbert l'a ainsi poussé à créer son propre "Jackson 5". Voici ce que Samuel L Jackson avait à dire :

Certains acteurs vous mentent à ce sujet. Mais ils regardent tous leurs films. Je me suis lancé là-dedans parce que j'adore jouer. Quand je faisais du théâtre, j'ai toujours voulu regarder les pièces dans lesquelles j’apparaissais. Donc mes films, oui je les regarde.

Jackie Brown ©Miramax

À ce stade, Samuel L Jackson a classé ses 5 meilleures apparitions à l’écran. Parmi la multitude de longs-métrages auxquels il a participé, voici les 5 grands gagnants : Au revoir, à jamais de Renny Harlin (1996) ; Le Droit de tuer ? de Joel Schumacher (1996) ; Jackie Brown de Quentin Tarantino (1997) ; Le Violon rouge de François Girard (1999) et 187 : Code Meurtre de Kevin Reynolds (1998).

Une liste très étonnante compte tenu des films dans lesquels le public peut le voir. À part Jackie Brown (qui n’est même pas forcément le plus populaire des films de Quentin Tarantino), le comédien a cité des films plutôt mineurs de sa filmographie. De plus, il semble avoir une attirance toute particulière pour les années 1990. Une sélection déconcertante, qui n’aurait certainement pas été choisie par l’un de ses fans. Prochainement, Samuel L Jackson sera à l’affiche de plusieurs films. Les spectateurs pourront ainsi le retrouver dans Hitman & Bodyguard 2 le 30 juin prochain, dans Spirale : L’Héritage de Saw le 21 juillet et dans la série Marvel’s What If… ? cet été sur Disney+. Sacré programme !