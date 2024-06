Enorme échec jamais sorti au cinéma, ce thriller avec Vincent Cassel et Samuel L. Jackson est dispo sur Prime Video

Ce 7 juin, Prime Video a mis en ligne "Damaged", un thriller porté par Samuel L. Jackson et Vincent Cassel qui n'avait vraiment pas convaincu lors de sa sortie aux États-Unis.

Damaged : c'est quoi ce thriller avec Vincent Cassel et Samuel L. Jackson ?

Lorsqu'on observe les carrières de Vincent Cassel et de Samuel L. Jackson, on peut dire que les deux acteurs n'ont plus rien à prouver depuis bien longtemps. Pourtant, même ces deux comédiens de renom peuvent parfois faire des mauvais choix. Et visiblement Damaged en a été un. Pourtant, sur le papier, voir l'acteur français côtoyer l'interprète de Nick Fury dans le MCU (Marvel Cinematic Universe) était plutôt alléchant. Vincent Cassel ayant déjà fait ses preuves à l'étranger (saga Ocean's, Black Swan, Westworld...). À cela s'ajoute une intrigue policière qui avait tout pour plaire aux adeptes du genre.

Damaged suit en effet Dan Lawson (Samuel L. Jackson), un policier de Chicago contacté par les autorités écossaises pour enquêter sur une série de meurtres. Sur place, il devra faire équipe avec Walter Bravo (Vincent Cassel). Rapidement, Lawson se rend compte que ces meurtres suivent le même schéma que ceux sur lesquels il avait enquêté cinq ans auparavant.

Damaged ©Lionsgate

Même si les films d'enquêtes sur des meurtres en série sont rarement innovants depuis le classique Seven (1995), il y a parfois eu de très bonnes surprises. Le public reste aussi souvent friand du genre, et des films qui ont pu passer inaperçu peuvent bien se rattraper sur les plateformes. Mais dans le cas de Damaged, qui vient d'arriver sur Prime Video, cela pourrait être plus compliqué.

"90 minutes d'ennui"

En effet, après avoir été tourné en Écosse entre mars et mai 2023, Damaged est sorti aux États-Unis un an plus tard. Mais cette sortie n'a pas été mémorable, puisque seulement une poignée de salles ont accueilli le film, qui a eu droit en même temps à une sortie numérique - ce qui n'est jamais rassurant. Et cela s'est confirmé avec des retours très négatifs de la part de la presse et des rares spectateurs qui ont découvert le thriller. Sur Rotten Tomatoes, Damaged affiche 29% d'avis positifs chez less critiques, et 16% pour le public. Un score très bas auquel s'ajoutent des articles peu engageants.

Pour Hollywood Reporter, Damaged propose "90 minutes d'ennui", tandis qu'Aisle Seat évoque "un mystère qui n'a aucun sens". Et pour The Film Yap, même le duo d'acteurs ne peut pas sauver le long-métrage : "Samuel L. Jackson et Vincent Cassel se vautrent et errent dans cette chasse au tueur en série boiteuse et déroutante qui se déroule en Écosse. Cela ressemble à une imitation d’autres thrillers psychologiques meilleurs".

À voir si les abonnés de Prime Video seront plus indulgents. Mais même en France, les avis n'ont pas été très glorieux pour l'instant. Sur AlloCiné, Damaged affiche à ce jour une moyenne de 1,5/5 basée sur 48 notes de spectateurs.

